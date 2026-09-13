Xbox Game Pass ha già sette giochi confermati in arrivo a ottobre, ma ce ne saranno altri

L'elenco riguarda esclusivamente i giochi già annunciati in anticipo come in arrivo e saranno affiancati da altri giochi, peraltro faranno parte alcuni della prima e altri della seconda ondata del mese.

Siamo ancora in attesa dell'annuncio dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda parte di settembre, ma intanto possiamo fare un primo elenco parziale con i sette giochi confermati per il mese di ottobre , sebbene ovviamente ce ne siano anche altri in arrivo .

Un bell'assortimento

Il gioco più atteso è chiaramente Gears of War: E-Day, destinato ad essere uno dei principali titoli Xbox per quest'anno, ma risulta in generale atteso anche al di fuori del servizio in abbonamento, vista la visibilità della serie in questione.

Il nuovo capitolo è stato già protagonista di una beta sul fronte multiplayer, che pare abbia raccolto ampi consensi, dunque si prospetta un ritorno in grande stile per il franchise gestito da The Coalition.

Echo Weaver è un interessante metroidvania basato su loop temporali e upgrade vari per il protagonista, mentre è una sorta di dungeon crawler che presenta però caratteristiche miste tra puzzle, metroidvania e crafting.

Valor Mortis è un interessante action RPG con elementi souls-like che ci trasporta in una versione oscura e horror dell'epoca napoleonica, trasformando i fronti di guerra in una lotta metafisica con le forze oscure.

Beyond These Stars è una specie di gestionale city builder che ci porta a costruire una civiltà sul dorso di una balena fluttuante nello spazio, mentre The Séance of Blake Manor è un'affascinante avventura in stile giallo investigativo con elementi sovrannaturali, composto da puzzle e narrazione.

Infine, il bizzarro Terrible Lizards è un action in prima persona incentrato sul parkour e sull'affrontare inquietanti e aggressivi dinosauri. Nel frattempo, segnaliamo che la prossima settimana è previsto l'annuncio dei giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di settembre, che dovrebbe avvenire martedì o mercoledì.