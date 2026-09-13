Il dissipatore Thermalright con raffreddamento ad acqua è in offerta su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promo interessante e allettante sul dissipatore Thermalright: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 48,36€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il dissipatore a liquido Thermalright è progettato per offrire un raffreddamento efficiente della CPU, combinando diversi componenti all'interno di una soluzione integrata.
Il sistema include un blocco pompa con base in rame a finitura specchiata, una piastra di raffreddamento in alluminio bianco da 240 mm, tubi protettivi in tessuto ad alto polimero e due ventole ARGB da 120 mm.
Ulteriori dettagli sul dissipatore
Il radiatore misura 277 x 120 x 27 mm, mentre i tubi hanno una lunghezza di 450 mm. La pompa può raggiungere una velocità di 5300 RPM e lavora insieme alle ventole per raffreddare in modo efficace il processore. Le due ventole TL-E12B-S V2 supportano la tecnologia PWM, che permette di regolare automaticamente la velocità in base alla temperatura della CPU.
Possono raggiungere fino a 2000 RPM, offrendo un buon flusso d'aria con un rumore massimo dichiarato di 27,7 dBA. Il dissipatore include anche l'illuminazione ARGB, regolabile per personalizzare l'aspetto del PC.