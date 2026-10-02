Il mouse da gaming GXTrust è scontatissimo su Amazon: superleggero, design a nido d'ape e DPI regolabili

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo del mouse da gaming GXTrust: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 9,99€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "box" qui sotto: Il Trust Helox è un mouse da gaming ultraleggero progettato per offrire movimenti rapidi e precisi durante le sessioni di gioco. Con un peso di appena 65 grammi , punta a garantire una maggiore agilità e un utilizzo confortevole, adattandosi alle esigenze di chi cerca un dispositivo leggero da utilizzare anche per periodi prolungati.

Ulteriori dettagli sul mouse

Il design rappresenta uno degli elementi distintivi del mouse. La struttura esterna a nido d'ape contribuisce a contenere il peso e offre un aspetto particolare alla postazione da gioco. L'illuminazione RGB con effetto breathing arcobaleno aggiunge inoltre un elemento estetico personalizzabile, con la luce visibile sia attorno alla base del mouse sia attraverso la struttura a nido d'ape.

Per quanto riguarda i controlli, Trust Helox dispone di sei pulsanti e permette di regolare i DPI su un intervallo compreso tra 200 e 6.400. Questa configurazione consente di adattare la sensibilità del mouse alle diverse esigenze e preferenze durante il gioco. Il dispositivo viene fornito con un software dedicato che permette di sfruttarne le possibilità di personalizzazione