TV LG NanoCell AI da 75" al minimo storico su Amazon: offerta Prime anticipata

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore LG NanoCell AI da 75" a 569 € rispetto al prezzo mediano di 651,38 €, permettendoti di risparmiare il 13%. Si tratta di un'offerta Prime anticipata, in attesa delle promozioni che arriveranno il 6 e 7 ottobre. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Colori brillanti e immagini nitide
Questo televisore, lo ricordiamo, fa parte della serie NANO80 2025. La tecnologia NANOCELL rende i colori ancora più brillanti e realistici rispetti a un televisore Ultra HD, mentre il processore α7 4K Gen8 con IA offre una qualità dell'immagine 4K ancora più nitida e profonda rispetto alla versione precedente. Per quanto concerne il gaming, potrai giocare con VRR fino a 60 fps sfruttando la modalità bilanciata dei giochi moderni, oppure giocare in cloud con alcuni servizi.
Il televisore con webOS e IA ti permetterà di usare il telecomando puntatore con IA per cercare contenuti con AI Search e ricevere supporto dal chatbot. Puoi saperne di più sulla Festa delle Offerte Prime nel nostro articolo dedicato.