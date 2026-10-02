La vita nel Medioevo è meno dura se costa un euro: The Guild 2 Renaissance per PC è scontato su Instant Gaming

Garantire un futuro alla propria famiglia tra intrighi politici e commerci è più facile se costa meno di un caffè. Trovate The Guild 2 Renaissance per PC al prezzo netto di soli 1,09€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22%, la somma da saldare al momento del checkout ammonta ad appena 1,33€. Rispetto al costo di listino ufficiale di 10€, vi garantite un risparmio reale di 8,67€. Questo corrisponde a un taglio effettivo a imposte incluse dell'86,7%, a fronte dell'89% esentasse mostrato sullo store. Per riscattare subito la chiave digitale sulla vostra libreria Steam, vi basta cliccare sul link o sul box sottostante.

Commercio, politica e simulazione dinastica

Sviluppato da Runeforge Game Studio, il titolo rappresenta l'espansione autonoma e definitiva dell'apprezzata serie che fonde simulazione di vita, strategia gestionale e gioco di ruolo. Ambientato nel XIV secolo, il gameplay vi permette di creare il vostro personaggio e fondare una dinastia medievale, scegliendo tra diverse classi professionali come artigiani, patroni, studiosi o canaglie. Potrete gestire botteghe, taverne o attività illecite, commerciare merci sui mercati cittadini, sposarvi per assicurare degli eredi alla casata e scalare la gerarchia sociale partecipando alle elezioni per le cariche pubbliche nel consiglio comunale.

Questa edizione Renaissance arricchisce la formula originale estendendo la mappa di gioco, introducendo nuove professioni (come il mercenario, il becchino e il giocoliere) e affinando l'intelligenza artificiale e i sistemi giuridici. La versione per PC, attivabile via codice Steam, garantisce la piena compatibilità con i sistemi operativi moderni e controlli completi tramite mouse e tastiera.