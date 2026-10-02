La CPU Ryzen 9 9950X3D è in sconto su AliExpress: usa questo codice per risparmiare

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Un'esperienza fluida e convincente

Si tratta di un processore basato su memoria DDR5, tecnologia 3D V-Cache, 16 core/32 thread, cache da 144 MB, TDP da 170 W, socket AM5 e frequenza di boost fino a 5,7 GHz. Se sei alla ricerca di un prodotto in grado di offrirti buone prestazioni e un'esperienza fluida e senza interruzioni, questo processore è perfetto per te.

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