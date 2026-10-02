Broken Sword 3 The Sleeping Dragon: una rivoluzione per le avventure grafiche a solo 1€ su Instant Gaming

Un capitolo rivoluzionario e controverso

Sviluppato da Revolution Software, il terzo capitolo della serie segna lo storico passaggio della saga alla grafica tridimensionale con visuale e comandi diretti in terza persona. Nei panni dell'avvocato americano George Stobbart e della coraggiosa giornalista francese Nico Collard, vi ritroverete a indagare su strani fenomeni meteorologici e antichi misteri in un viaggio che vi porterà dal Congo alla Repubblica Ceca, fino all'Inghilterra.

Il gameplay fonde l'esplorazione dinamica degli ambienti con l'analisi degli indizi, dialoghi arguti ricchi del classico umorismo della serie e la risoluzione di rompicapo ambientali basati sul movimento di blocchi e sulla combinazione di oggetti. Questa versione per PC, attivabile rapidamente tramite codice Steam, assicura la piena compatibilità con i sistemi operativi moderni, controlli ottimizzati per tastiera o controller e la presenza dei testi completamente localizzati in italiano. E se preferite il più classico primo capitolo, anche Broken Sword Director's Cut è quasi regalato su Instant Gaming.