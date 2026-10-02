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Broken Sword 3 The Sleeping Dragon: una rivoluzione per le avventure grafiche a solo 1€ su Instant Gaming

Partite per un'avventura controversa al fianco di George Stobbart e Nico Collard con Broken Sword 3: The Sleeping Dragon per PC: il terzo capitolo della storica saga a poco più di un euro su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   02/10/2026
Broken Sword 3
Broken Sword 3: The Sleeping Dragon (Il Sonno del Drago)
Broken Sword 3: The Sleeping Dragon (Il Sonno del Drago)
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Svelare la minaccia delle energie draconiche e dei nuovi culti occulti richiede un investimento davvero irrisorio. Trovate Broken Sword 3: The Sleeping Dragon per PC al costo netto di appena 1,00€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA obbligatoria al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout ammonta a soli 1,22€. Rispetto al prezzo di listino ufficiale di 5€, vi garantite un risparmio reale di 3,78€. Questo equivale a un taglio effettivo a imposte incluse del 75,6%, a fronte dell'80% esentasse segnalato a schermo dal negozio. Per riscattare subito la chiave digitale sul vostro profilo Steam, vi basta cliccare sul link o sul box sovrastante.

Un capitolo rivoluzionario e controverso

Sviluppato da Revolution Software, il terzo capitolo della serie segna lo storico passaggio della saga alla grafica tridimensionale con visuale e comandi diretti in terza persona. Nei panni dell'avvocato americano George Stobbart e della coraggiosa giornalista francese Nico Collard, vi ritroverete a indagare su strani fenomeni meteorologici e antichi misteri in un viaggio che vi porterà dal Congo alla Repubblica Ceca, fino all'Inghilterra.

Il gameplay fonde l'esplorazione dinamica degli ambienti con l'analisi degli indizi, dialoghi arguti ricchi del classico umorismo della serie e la risoluzione di rompicapo ambientali basati sul movimento di blocchi e sulla combinazione di oggetti. Questa versione per PC, attivabile rapidamente tramite codice Steam, assicura la piena compatibilità con i sistemi operativi moderni, controlli ottimizzati per tastiera o controller e la presenza dei testi completamente localizzati in italiano. E se preferite il più classico primo capitolo, anche Broken Sword Director's Cut è quasi regalato su Instant Gaming.

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