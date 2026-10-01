Misteri templari punta e clicca a meno di 2€: Broken Sword: Director's Cut per PC in offerta su Instant Gaming

Tuffatevi nelle indagini parigine di George e Nico con Broken Sword: Director's Cut per PC , ora in offerta su Instant Gaming al costo netto di appena 1,49€. Aggiungendo l'IVA al 22%, la somma finale da saldare al momento del checkout ammonta a soli 1,82€. Rispetto al costo di listino ufficiale di 5 €, vi garantite un risparmio reale di 3,18€. Questo corrisponde a un taglio effettivo a imposte incluse del 63,6%, a fronte del 70% esentasse visibile sullo store. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro profilo Steam, vi basta cliccare sul link o sul box in pagina.

Parigi, complotti e l'enigma dei Templari: il gameplay di Broken Sword: Director's Cut

Sviluppata da Revolution Software, la riedizione aggiorna il celebre capitolo d'esordio Il mistero dei Templari, portando l'avvocato americano George Stobbart e la giornalista francese Nico Collard al centro di un'intricata cospirazione internazionale. Il gameplay mantiene le solide radici da avventura grafica punta e clicca, integrando un nuovo capitolo narrativo giocabile nei panni di Nico, un sistema di aiuti dinamico e tavole illustrate rielaborate dal noto fumettista Dave Gibbons.

Durante il viaggio vi ritroverete a raccogliere indizi, interrogare personaggi stravaganti e risolvere complessi rompicapo ambientali. Questa versione per PC, attivabile rapidamente tramite codice Steam, include automaticamente anche la versione originale del 1996 e assicura il pieno supporto per mouse e tastiera con i testi completamente localizzati in italiano.