L'atmosfera cyber-noir di Blade Runner a meno di 2 euro: l'Enhanced Edition per PC in sconto su Instant Gaming

Indagini, replicanti ed eventi ramificati

Rielaborata da Nightdive Studios, questa riedizione aggiorna la storica avventura investigativa del 1997 ambientata in parallelo alle vicende del celebre film di Ridley Scott. Nei panni del detective Ray McCoy, sarete incaricati di scovare e "ritirare" un gruppo di replicanti ribelli che si nascondono tra le ombre della città. Il gameplay fonde l'esplorazione di scenari tridimensionali con l'analisi minuziosa degli indizi, l'interrogatorio dei sospettati tramite il test Voight-Kampff e l'uso dello strumento ESPER per analizzare ogni dettaglio visivo delle fotografie.

La narrazione si distingue per la sua struttura dinamica e non lineare, dove la natura umana o cibernetica dei personaggi cambia a ogni nuova partita, offrendo finali multipli basati sulle vostre scelte morali. Questa versione per PC, attivabile via Steam, garantisce modelli dei personaggi rimasterizzati, un'interfaccia aggiornata, il supporto per i comandi moderni e la presenza della localizzazione in italiano.