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L'atmosfera cyber-noir di Blade Runner a meno di 2 euro: l'Enhanced Edition per PC in sconto su Instant Gaming

Indagate nei bassifondi di una Los Angeles distopica con Blade Runner Enhanced Edition per PC. Il classico investigativo scende a meno di due euro su Instant Gaming con oltre 6 euro di risparmio.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   01/10/2026
Blade Runner Enhanced Edition
Blade Runner: Enhanced Edition
Blade Runner: Enhanced Edition
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Immergersi nel fascino decadente del capolavoro targato Westwood Studios costa davvero pochissimo. Trovate Blade Runner Enhanced Edition per PC a un prezzo netto di appena 1,59€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA obbligatoria al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout ammonta a soli 1,94€. Calcolatrice alla mano, rispetto al prezzo di listino pari a 8€, vi garantite un risparmio reale di 6,06€. Questo corrisponde a un taglio effettivo a imposte incluse del 75,75%, a fronte dell'81% esentasse segnalato a schermo dal negozio. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro profilo Steam, vi basta cliccare sul link o sul box qui sopra.

Indagini, replicanti ed eventi ramificati

Rielaborata da Nightdive Studios, questa riedizione aggiorna la storica avventura investigativa del 1997 ambientata in parallelo alle vicende del celebre film di Ridley Scott. Nei panni del detective Ray McCoy, sarete incaricati di scovare e "ritirare" un gruppo di replicanti ribelli che si nascondono tra le ombre della città. Il gameplay fonde l'esplorazione di scenari tridimensionali con l'analisi minuziosa degli indizi, l'interrogatorio dei sospettati tramite il test Voight-Kampff e l'uso dello strumento ESPER per analizzare ogni dettaglio visivo delle fotografie.

La narrazione si distingue per la sua struttura dinamica e non lineare, dove la natura umana o cibernetica dei personaggi cambia a ogni nuova partita, offrendo finali multipli basati sulle vostre scelte morali. Questa versione per PC, attivabile via Steam, garantisce modelli dei personaggi rimasterizzati, un'interfaccia aggiornata, il supporto per i comandi moderni e la presenza della localizzazione in italiano.

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