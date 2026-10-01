Il mouse 8BitDo Retro R8 è in preordine su Amazon insieme ad altri dispositivi della collezione Xbox Cozy

Su Amazon è attualmente possibile preordinare i nuovi dispositivi della collezione Cozy targata 8BitDo e Xbox. Partiamo dal mouse Retro R8 Forest Wonder, disponibile a 59,99 € con 6 livelli di DPI da 50 a 26.000 DPI e frequenze di polling da 125 Hz a 8.000 Hz. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, è disponibile anche la tastiera meccanica 8Bitdo Retro 87 a 119,99 €, con due grandi pulsanti programmabili, interruttori meccanici tattili 8BitDo Core Green e tasti in PBT realizzati con tecnologia a sublimazione termica. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon e potrai restituirli gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto.
Disponibile anche il controller 8Bitdo Ultimate 3
Su Amazon è disponibile anche il controller Ultimate 3 nella variante Mossy Lagoon, con una colorazione che si abbina perfettamente alle altre periferiche.
Si tratta anche in questo caso di un prodotto con licenza ufficiale Xbox, compatibile con PC, console Xbox e dispositivi mobili, dotato di dock di ricarica wireless e trigger a impulso con effetto Hall. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.