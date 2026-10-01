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Il mouse 8BitDo Retro R8 è in preordine su Amazon insieme ad altri dispositivi della collezione Xbox Cozy

Tra le proposte di Amazon troviamo tre prodotti appartenenti alla nuova collezione 8BitDo e Xbox, con tonalità verdi e design dal look cozy.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/10/2026
Collezione cozy 8bitdo e xbox

Su Amazon è attualmente possibile preordinare i nuovi dispositivi della collezione Cozy targata 8BitDo e Xbox. Partiamo dal mouse Retro R8 Forest Wonder, disponibile a 59,99 € con 6 livelli di DPI da 50 a 26.000 DPI e frequenze di polling da 125 Hz a 8.000 Hz. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, è disponibile anche la tastiera meccanica 8Bitdo Retro 87 a 119,99 €, con due grandi pulsanti programmabili, interruttori meccanici tattili 8BitDo Core Green e tasti in PBT realizzati con tecnologia a sublimazione termica. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon e potrai restituirli gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto.

Disponibile anche il controller 8Bitdo Ultimate 3

Su Amazon è disponibile anche il controller Ultimate 3 nella variante Mossy Lagoon, con una colorazione che si abbina perfettamente alle altre periferiche.

8Bitdo Ultimate 3 Mossy Lagoon
8Bitdo Ultimate 3 Mossy Lagoon

Si tratta anche in questo caso di un prodotto con licenza ufficiale Xbox, compatibile con PC, console Xbox e dispositivi mobili, dotato di dock di ricarica wireless e trigger a impulso con effetto Hall. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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