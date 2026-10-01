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La console Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress: risparmia riscattando questi codici

Tra le offerte di AliExpress troviamo nuovamente la console Nintendo Switch 2 a prezzo scontato. Utilizzando i seguenti codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/10/2026
Nintendo Switch 2

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 a 476,01 €, ma con il codice ITAFF60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché è disponibile anche lo sconto PayPal: potrai risparmiare ulteriori 20 € selezionando questo metodo di pagamento. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide fino al 7 ottobre, ma i codici hanno un limite di riscatto e i prodotti potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanti miglioramenti

La console utilizza un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi. Si tratta quindi di un prodotto che introduce diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza ancora più godibile. Contribuiscono i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida.

Sta per tornare la Giornata delle Spedizioni Locali AliExpress: preparati a riscattare questi codici Sta per tornare la Giornata delle Spedizioni Locali AliExpress: preparati a riscattare questi codici

Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e che i codici tendono ad esaurirsi molto facilmente, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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