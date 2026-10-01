La console Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress: risparmia riscattando questi codici

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 a 476,01 €, ma con il codice ITAFF60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché è disponibile anche lo sconto PayPal: potrai risparmiare ulteriori 20 € selezionando questo metodo di pagamento. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Tanti miglioramenti
La console utilizza un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi. Si tratta quindi di un prodotto che introduce diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza ancora più godibile. Contribuiscono i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida.
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