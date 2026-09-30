The Blood of Dawnwalker è già in offerta: puoi acquistare la tua copia PS5 al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il prezzo di The Blood of Dawnwalker: sconto attivo del 14% e costo finale di 59,99€ (minimo storico).

Ci teniamo a precisare che, in realtà, questo minimo storico si riferisce al prezzo che il gioco ha avuto dal Day One in poi, in precedenza, in fase di pre-order, ha raggiunto i 59,90€, 9 centesimi in meno rispetto all'attuale minimo. Puoi acquistarlo tramite questo link, o direttamente dal box qui sotto: The Blood of Dawnwalker è un'avventura ambientata in un vasto mondo aperto, dove ogni decisione può influenzare lo sviluppo della storia e il destino dei personaggi. Il giocatore può scegliere come affrontare il proprio viaggio, partendo in missione per salvare la propria famiglia oppure cercando vendetta contro il proprio signore e chiunque tenti di fermarlo.