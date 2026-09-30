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Star Fox riceve un aggiornamento gratuito con nuovi livelli e multiplayer split-screen a quattro giocatori

Star Fox per Nintendo Switch 2 riceve l'aggiornamento gratuito 1.2.0: arrivano tre nuovi livelli per la modalità VS e il multiplayer locale a quattro giocatori in split‑screen.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   30/09/2026
Star Fox e compagni
Star Fox
Star Fox
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Nintendo ha pubblicato la versione 1.2.0 di Star Fox per Nintendo Switch 2, un aggiornamento gratuito che amplia in modo significativo la modalità VS.

La novità più evidente è il supporto allo split‑screen fino a quattro giocatori, che permette di affrontare le battaglie in locale condividendo la stessa console. Inoltre, fino a quattro utenti possono unirsi alle partite online come squadra utilizzando la funzione schermo condiviso.

Tre nuovi livelli e varie correzioni

L'update aggiunge anche tre nuovi livelli per la modalità VS, che per un periodo limitato compariranno più spesso nelle battaglie online:

  • Katina - Conquistare piattaforme e attivare un potente laser.
  • Settore X - Distruggere asteroidi schivando ondate di energia.
  • Venom - Scansionare moduli ed evitare picchi energetici.

Inoltre, sono stati introdotti anche nuovi oggetti che possono apparire durante gli scontri, ampliando le possibilità tattiche.

Uno scatto del multiplayer split screen
Uno scatto del multiplayer split screen
Star Fox torna su Nintendo Switch 2: la recensione di un classico anacronistico che funziona ancora Star Fox torna su Nintendo Switch 2: la recensione di un classico anacronistico che funziona ancora

Oltre alle novità in primo piano che abbiamo riportato qui sopra, la patch include numerosi bilanciamenti e miglioramenti alla campagna e alle sfide, dalla comparsa di un dialogo di conferma quando si abbandona la campagna dopo un game over, a modifiche visive che rendono più chiari i danni inflitti ai boss.

Non mancano poi correzioni di bug che risolvono crash, blocchi e comportamenti anomali in diverse boss fight e modalità. In Battle Mode, l'online risulta più stabile e la lobby non si scioglie più quando l'host abbandona la partita. Migliorato anche il supporto alle telecamere USB per la GameChat di terze parti, con l'avvertenza che non tutti i modelli sono compatibili.

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