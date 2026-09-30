Star Fox riceve un aggiornamento gratuito con nuovi livelli e multiplayer split-screen a quattro giocatori

Tre nuovi livelli e varie correzioni

L'update aggiunge anche tre nuovi livelli per la modalità VS, che per un periodo limitato compariranno più spesso nelle battaglie online:

Katina - Conquistare piattaforme e attivare un potente laser.

Settore X - Distruggere asteroidi schivando ondate di energia.

Venom - Scansionare moduli ed evitare picchi energetici.

Inoltre, sono stati introdotti anche nuovi oggetti che possono apparire durante gli scontri, ampliando le possibilità tattiche.

Uno scatto del multiplayer split screen

Oltre alle novità in primo piano che abbiamo riportato qui sopra, la patch include numerosi bilanciamenti e miglioramenti alla campagna e alle sfide, dalla comparsa di un dialogo di conferma quando si abbandona la campagna dopo un game over, a modifiche visive che rendono più chiari i danni inflitti ai boss.

Non mancano poi correzioni di bug che risolvono crash, blocchi e comportamenti anomali in diverse boss fight e modalità. In Battle Mode, l'online risulta più stabile e la lobby non si scioglie più quando l'host abbandona la partita. Migliorato anche il supporto alle telecamere USB per la GameChat di terze parti, con l'avvertenza che non tutti i modelli sono compatibili.