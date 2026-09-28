Le vendite di Persona 3 e Persona 4 sono state rivelate da Atlus

Dopo l'annuncio dello scorso giugno, Atlus ha fornito ulteriori dettagli sulle vendite totalizzate finora da Persona 3 e Persona 4 fra giochi originali, remake e progetti collaterali.

Atlus ha rivelato le vendite di Persona 3 e Persona 4, andando a fornire ulteriori dettagli rispetto all'annuncio dello scorso giugno, quando il publisher giapponese ha parlato di 30 milioni di copie vendute per l'intera serie. La "famiglia" di Persona 3 ha superato quota 5 milioni di copie a livello internazionale, e a questo risultato ha contribuito in maniera decisiva il successo di Persona 3 Reload, l'eccellenta remake pubblicato nel febbraio del 2024. La "famiglia" di Persona 4 ha invece superato quota 5,7 milioni di copie, e qui si tratta di numeri ancora più interessanti se consideriamo che il remake Revival non arriverà prima del prossimo anno, dunque sono state considerate solo le performance del gioco base e dei suoi spin-off. Persona 4 Revival ha una data di uscita, annunciata con un trailer all'Xbox Games Showcase Anche in questo caso, tuttavia, c'è un titolo in particolare che ha fatto la differenza: si tratta di Persona 4 Golden, che dopo l'approdo su PC ha rapidamente raggiunto i 2,4 milioni di copie vendute.

Persona 5 è ancora un punto di riferimento Rispetto al già citato annuncio dello scorso giugno, le informazioni rivelate in queste ore da Atlus confermano Persona 5 come fortissimo punto di riferimento della saga, visto che l'ultimo capitolo è riuscito a superare i 13 milioni di copie vendute e ha avuto il merito di sdoganare davvero il franchise presso il pubblico occidentale. Non è dunque un caso se fra il 2020 e il 2024 le vendite complessive della serie Persona siano quasi raddoppiate, con una netta prevalenza del Nord America per quanto concerne le quote distributive: il 40% delle copie è stato acquistato negli USA, mentre Giappone, Europa e il resto dell'Asia rappresentano ciascuno il 20%.