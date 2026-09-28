Le vendite di Persona 3 e Persona 4 sono state rivelate da Atlus

Atlus ha rivelato le vendite di Persona 3 e Persona 4, andando a fornire ulteriori dettagli rispetto all'annuncio dello scorso giugno, quando il publisher giapponese ha parlato di 30 milioni di copie vendute per l'intera serie.
La "famiglia" di Persona 3 ha superato quota 5 milioni di copie a livello internazionale, e a questo risultato ha contribuito in maniera decisiva il successo di Persona 3 Reload, l'eccellenta remake pubblicato nel febbraio del 2024.
La "famiglia" di Persona 4 ha invece superato quota 5,7 milioni di copie, e qui si tratta di numeri ancora più interessanti se consideriamo che il remake Revival non arriverà prima del prossimo anno, dunque sono state considerate solo le performance del gioco base e dei suoi spin-off.
Anche in questo caso, tuttavia, c'è un titolo in particolare che ha fatto la differenza: si tratta di Persona 4 Golden, che dopo l'approdo su PC ha rapidamente raggiunto i 2,4 milioni di copie vendute.
Persona 5 è ancora un punto di riferimento
Rispetto al già citato annuncio dello scorso giugno, le informazioni rivelate in queste ore da Atlus confermano Persona 5 come fortissimo punto di riferimento della saga, visto che l'ultimo capitolo è riuscito a superare i 13 milioni di copie vendute e ha avuto il merito di sdoganare davvero il franchise presso il pubblico occidentale.
Non è dunque un caso se fra il 2020 e il 2024 le vendite complessive della serie Persona siano quasi raddoppiate, con una netta prevalenza del Nord America per quanto concerne le quote distributive: il 40% delle copie è stato acquistato negli USA, mentre Giappone, Europa e il resto dell'Asia rappresentano ciascuno il 20%.
Persona 6 punta a fare ancora meglio
Annunciato a giugno, Persona 6 vanta uno stile horror, molto diverso da Persona 5, e si pone come un progetto decisamente ambizioso proprio alla luce degli eccellenti risultati ottenuti dal quinto capitolo.
L'obiettivo degli sviluppatori è senz'altro quello di partire dalle solide basi di Persona 5 per confezionare un'avventura a tratti misteriosa e inquietante, che possa sfruttare lo spessore dei personaggi e della scrittura che da sempre caratterizzano la saga per spingersi oltre.
Per il momento, tuttavia, i dettagli in merito al nuovo episodio sono scarsi e non è ancora dato sapere quando uscirà, sebbene alcune ipotesi puntino al prossimo anno visto che Atlus ha parlato esplicitamente della pubblicazione del gioco anche in versione fisica.
Prima di allora gli appassionati potranno mettere le mani sul già citato Persona 4 Revival, che promette di confermare la qualità media dei rifacimenti prodotti finora da Atlus.