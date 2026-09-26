Minecraft si espanderà con The Sift, la prima nuova dimensione aggiunta in 14 anni

In chiusura del Minecraft Live 2026, andato in scena proprio in questi minuti, Mojang ha annunciato quello che rappresenta a tutti gli effetti uno dei maggiori aggiornamenti giunti in Minecraft negli ultimi 14 anni: l'arrivo di The Sift, un'intera nuova dimensione da esplorare.

La questione in effetti era nell'aria, con alcune avvisaglie che facevano pensare a un enorme aggiornamento in arrivo nel mondo di gioco, e la cosa è stata confermata durante il Minecraft Live, sebbene l'aggiunta di questa nuova porzione di gioco non abbia ancora una tempistica precisa.

The Sift è una dimensione che ha a che fare con le anime e con il potere magico legato a queste, e verrà introdotto per la prima volta all'interno di Minecraft Dungeons 2 come elemento disponibile già nell'action RPG, ma a quanto pare in arrivo anche dentro Minecraft.