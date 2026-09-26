Minecraft si espanderà con The Sift, la prima nuova dimensione aggiunta in 14 anni

In chiusura del Minecraft Live 2026, andato in scena proprio in questi minuti, Mojang ha annunciato quello che rappresenta a tutti gli effetti uno dei maggiori aggiornamenti giunti in Minecraft negli ultimi 14 anni: l'arrivo di The Sift, un'intera nuova dimensione da esplorare.
La questione in effetti era nell'aria, con alcune avvisaglie che facevano pensare a un enorme aggiornamento in arrivo nel mondo di gioco, e la cosa è stata confermata durante il Minecraft Live, sebbene l'aggiunta di questa nuova porzione di gioco non abbia ancora una tempistica precisa.
The Sift è una dimensione che ha a che fare con le anime e con il potere magico legato a queste, e verrà introdotto per la prima volta all'interno di Minecraft Dungeons 2 come elemento disponibile già nell'action RPG, ma a quanto pare in arrivo anche dentro Minecraft.
La quarta dimensione di Minecraft
The Sift verrà dunque introdotto in Minecraft Java e Bedrock nel corso del 2027, rappresentando la prima nuova dimensione per il gioco Mojang da 14 anni a questa parte, presentato con un breve trailer che ha mostrato ben poco di questa nuova componente.
The Sift si unisce dunque alle altre dimensioni che compongono l'universo di Minecraft ovvero l'Overworld, il Nether e The End, introducendo un'ambientazione completamente nuova e probabilmente con proprie regole e meccaniche date da elementi e blocchi differenti.
Il Sift è una sorta di dimensione ultraterrena caratterizzata da uno scenario particolare, dato soprattutto dalla colorazione rossa/arancione delle pietre che rappresentano i blocchi più comuni presenti al suo interno, oltre a vegetazione lussureggiante e altre tonalità sull'azzurro.
Ha una palette piuttosto onirica e in stile "pastello", per così dire, e lo stile visibile in Minecraft Dungeons 2 è probabilmente quello che ritroveremo anche nella controparte in Minecraft Bedrock e Java, ma attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.