Minecraft potrebbe ricevere un enorme aggiornamento presto, lo scopriremo questo fine settimana

C'è però qualcosa che fa pensare a novità importanti, visto che l'annuncio sul nuovo Live è arrivato alla fine della Blue Creeper Battle , evento promozionale iniziato il 17 settembre 2026 in presenza al Tokyo Game Show, online su YouTube e all'interno dei mondi della Bedrock Edition.

Non sono stati comunicati dettagli sul nuovo Minecraft Live per quanto riguarda contenuti specifici né durata dell'evento, ma è abbastanza verosimile che vengano effettuati degli annunci importanti in questo, sebbene la riorganizzazione decisa da Mojang di recente punti a una maggiore quantità di update più piccoli piuttosto che grossi aggiornamenti più distanti come in precedenza.

Il prossimo aggiornamento di Minecraft potrebbe essere davvero enorme e lo scopriremo questo fine settimana , considerando che il Minecraft Live è in arrivo il 26 settembre, ovvero sabato, e dovrebbe portare con sé delle importanti novità.

Una nuova dimensione in arrivo?

Durante l'evento speciale, l'Alto Consiglio degli Illager ha aperto dei varchi verso il mondo reale provenienti dal Sift, una nuova dimensione che verrà in Minecraft Dungeons 2, facendo dunque pensare a una commistione tra i due giochi.

Il messaggio-teaser che rimanda al Minecraft Live

Da questi varchi sono poi emersi dei mob dall'anima corrotta per attaccare e, al TGS 2026, tra questi c'era anche un enorme Blue Creeper.

Dopo uno scontro in cui i giocatori sono finalmente riusciti a sconfiggere il Creeper Blu, è stato trasmesso un breve filmato per ringraziare i giocatori per aver partecipato, ma tutto questo sembra presagire l'arrivo di novità importanti in Minecraft.

Nel video andato in scena all'evento viene mostrato che gli Illager hanno trovato un portale per il Sift, e questo fa pensare che tale elemento possa essere inserito anche in Minecraft, non solo in Minecraft Dungeons 2, e questo rappresenterebbe una novità di rilievo visto che sarebbe di fatto la prima nuova dimensione nel gioco di Mojang dall'aggiunta di The End nel 2011.

Se questo venisse confermato, il prossimo aggiornamento di Minecraft potrebbe essere uno dei più grandi visti negli ultimi 15 anni, ma per scoprirlo non resta che attendere sabato 26 settembre e seguire il Minecraft Live attraverso Twitch o il canale YouTube dedicato.

Proprio la settimana scorsa abbiamo visto l'arrivo dell'aggiornamento 26.50 che ha introdotto un nuovo bioma.