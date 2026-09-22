Sega voleva abbandonare il franchise di Sonic, ma il successo del primo film ha cambiato tutto

Il franchise di Sonic the Hedgehog non è sempre stato in grande forma come lo vediamo oggi. Anzi, secondo Takashi Iizuka, storico responsabile del Sonic Team, Sega aveva addirittura valutato di chiudere definitivamente la serie in uno dei momenti più difficili della sua storia. A rivelarlo è lo stesso Iizuka in una nuova intervista concessa a One More Game, in occasione del 35° anniversario del personaggio.

Ripercorrendo la storia del personaggio, Iizuka ha spiegato quanto Sonic sia stato parte della sua vita: "Sono passati 35 anni, quindi più dei miei figli, e guardo a questo franchise come a una sorta di figlio" Ci sono stati momenti buoni e momenti cattivi. Durante i periodi peggiori, i vertici mi dissero che avremmo dovuto cancellare l'intero franchise. Ho dovuto combattere all'interno dell'organizzazione per mantenerlo vivo il più a lungo possibile."

Secondo Iizuka, a cambiare radicalmente il destino di Sonic è stato il primo film live‑action, uscito nel 2020 e diventato un enorme successo commerciale e di critica. "Il più grande punto di svolta è stato il primo film. È stato un grande successo e ha decisamente cambiato il corso del franchise", afferma. Da quel momento, Sega ha rilanciato Sonic con nuovi giochi, progetti cross‑media e una strategia molto più ambiziosa.