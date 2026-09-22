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Splatoon Raiders non avrà DLC o aggiornamenti di bilanciamento, salvo per problemi gravi

In una recente intervista, il producer Inoue ha chiarito la filosofia di sviluppo dietro "Raiders", spiegando perché il titolo non seguirà la strada degli aggiornamenti post-lancio tipica della serie principale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/09/2026
Un momento di Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
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Splatoon Raiders rappresenta il primo spin-off della serie Splatoon e, proprio per questo, ha richiesto agli sviluppatori un approccio diverso rispetto ai capitoli principali. In un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu, il producer Inoue ha spiegato cosa possiamo attenderci in termini di aggiornamenti o nuovi contenuti. Versione breve: poco o nulla.

No DLC

Alla domanda sui possibili DLC e aggiornamenti futuri, uno degli aspetti più nebulosi del titolo, Inoue ha risposto chiarendo la filosofia produttiva alla base del progetto. A differenza della serie principale multiplayer, che richiede interventi continui sul gameplay, sul bilanciamento e sui contenuti, Splatoon Raiders nasce con un approccio diverso: l'obiettivo è offrire un'esperienza completa e conclusa già dal lancio, pensata per essere goduta così com'è.

Per questo motivo, ha precisato Inoue, al momento non sono previsti aggiornamenti legati a DLC o al bilanciamento di gioco. Un margine, però, resta aperto: qualora dovesse emergere un problema serio, il team si è detto pronto a intervenire secondo necessità.

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Insomma, ci troviamo di fronte a un'opera vecchio stampo, arrivata fatta e finita nei negozi, che serve ad approcciarsi alla serie da un'altra prospettiva, ma che non vuole espandersi all'infinito per sfruttare il trend.

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