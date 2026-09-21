Il gameplay di Cronos: Lazarus sembra davvero ricco di azione

Bloober Team ha pubblicato un nuovo, lungo trailer del gameplay di Cronos: Lazarus che mostra in maniera palese come l'espansione si distingua dal gioco base, puntando a un grado di azione sostanzialmente superiore, ricco di combattimenti spettacolari.

Le sequenze presentano infatti le capacità del Ricognitore, che gli consentono ad esempio di teleportarsi da un punto all'altro dello scenario, e il suo devastante arsenale, che include fucili dotati di proiettili perforanti, mitragliatrici leggere, fucili a pompa e finanche cariche che detonano a distanza.

Rispetto alla tensione e alle atmosfere orrorifiche di Cronos: The New Dawn, dunque, Lazarus preme l'acceleratore e ci consegna un gameplay di grande impatto, fatto di continui ed entusiasmanti scontri con le mostruose creature che abbiamo ormai imparato a conoscere.

Come si può vedere nel trailer, ci sono momenti in cui il nostro personaggio sembra davvero una macchina da guerra inarrestabile, e pur essendo limitato nei movimenti riesce a spazzare via qualsiasi minaccia sfruttando le diverse opzioni a sua disposizione.