Il gameplay di Cronos: Lazarus sembra davvero ricco di azione

Bloober Team ha pubblicato un nuovo, lungo trailer del gameplay di Cronos: Lazarus che mostra in maniera palese come l'espansione si distingua dal gioco base, puntando a un grado di azione sostanzialmente superiore, ricco di combattimenti spettacolari.
Le sequenze presentano infatti le capacità del Ricognitore, che gli consentono ad esempio di teleportarsi da un punto all'altro dello scenario, e il suo devastante arsenale, che include fucili dotati di proiettili perforanti, mitragliatrici leggere, fucili a pompa e finanche cariche che detonano a distanza.
Rispetto alla tensione e alle atmosfere orrorifiche di Cronos: The New Dawn, dunque, Lazarus preme l'acceleratore e ci consegna un gameplay di grande impatto, fatto di continui ed entusiasmanti scontri con le mostruose creature che abbiamo ormai imparato a conoscere.
Come si può vedere nel trailer, ci sono momenti in cui il nostro personaggio sembra davvero una macchina da guerra inarrestabile, e pur essendo limitato nei movimenti riesce a spazzare via qualsiasi minaccia sfruttando le diverse opzioni a sua disposizione.
Un'interessante variazione sul tema
Presentata lo scorso giugno, l'espansione Lazarus di Cronos: The New Dawn porta avanti per certi versi la filosofia di survival horror di riferimento come Resident Evil, che dopo aver conquistato tutti con le proprie campagne consentono ai giocatori di tornare negli stessi scenari armati fino ai denti nell'ambito di entusiasmanti sfide di abilità e precisione.
In questo caso, tuttavia, il pacchetto confezionato da Bloober Team non si limita alla pura e semplice azione, accompagnandoci a tutti gli effetti in una nuova e interessante avventura ambientata nel mondo di Cronos.