Cronos: The New Dawn ha recuperato tutti i costi di sviluppo, è un successo per Bloober Team

Bloober Team ha annunciato che Cronos: The New Dawn a nove mesi dal lancio ha raggiunto il break event point: il gioco ha recuperato tutti i costi e ora qualsiasi incasso si tramuterà in guadagni per lo studio polacco.

"Non avevamo dubbi che questo momento sarebbe arrivato, visto che il gioco è stato accolto in modo estremamente positivo sia dalla stampa sia dai giocatori. Siamo riusciti a raggiungere il break even di Cronos in nove mesi, un risultato che consideriamo un successo considerando l'enorme portata del progetto" afferma Piotr Babieno, CEO di Bloober Team.