Cronos: Lazarus svela il suo gameplay in un primo video, e appare alquanto diverso

Bloober Team ha mostrato per la prima volta il gameplay di Cronos: Lazarus, la nuova espansione del survival horror, con un video diario intitolato "Diventare il Warden", che in effetti svela una meccanica di gioco un po' diversa da quella principale.

Lazarus è un'espansione di Cronos: The New Dawn annunciata all'inizio di giugno e destinata ad arricchire l'esperienza originale con elementi anche decisamente nuovi, e in effetti il DLC sembra modificare alquanto anche il gameplay del survival horror fantascientifico visto in precedenza.

Mettendoci nei panni del Warden, Lazarus mette in scena un'azione più veloce e dinamica, spingendoci a un approccio più aggressivo e con una maggiore quantità di armi e strumenti di attacco da utilizzare.