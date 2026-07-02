Cronos: Lazarus svela il suo gameplay in un primo video, e appare alquanto diverso

Bloober Team ha mostrato per la prima volta il gameplay di Cronos: Lazarus, la nuova espansione del survival horror, con un video diario intitolato "Diventare il Warden", che in effetti svela una meccanica di gioco un po' diversa da quella principale.
Lazarus è un'espansione di Cronos: The New Dawn annunciata all'inizio di giugno e destinata ad arricchire l'esperienza originale con elementi anche decisamente nuovi, e in effetti il DLC sembra modificare alquanto anche il gameplay del survival horror fantascientifico visto in precedenza.
Mettendoci nei panni del Warden, Lazarus mette in scena un'azione più veloce e dinamica, spingendoci a un approccio più aggressivo e con una maggiore quantità di armi e strumenti di attacco da utilizzare.
Un nuovo punto di vista
La storia di Cronos: Lazarus si concentra sull'enigmatica figura del Warden, cercando di svelare gli aspetti più umani ed emotivi del conflitto con il Collettivo che caratterizza anche la storia principale, mostrando qualcosa di questo personaggio che, inizialmente, viene inviato come Pathfinder.
Il cambio di protagonista si porta dietro una serie di novità in termini di meccaniche di gioco, andando dunque a modificare il gameplay con un'ampia serie di abilità e strumenti inediti.
C'è la possibilità di utilizzare il teletrasporto, che consente di riposizionarsi in maniera immediata all'interno dei livelli, un sistema di esche che servono per attirare o distrarre i nemici e in generale delle dinamiche più veloci e tese, che mettono una certa pressione.
Cronos: Lazarus è atteso per questo autunno ed è in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Nel frattempo abbiamo visto che Cronos: The New Dawn ha recuperato tutti i costi di sviluppo ed è un successo per Bloober Team.
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