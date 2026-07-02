Smartphone pieghevoli, la svolta del 2026 si chiama Apple: parte la sfida a Samsung e Huawei

Il mercato degli smartphone pieghevoli si appresta a vivere la sua più importante rivoluzione strutturale. Dopo una fase di fisiologico rallentamento e assestamento, le ultime previsioni di Counterpoint Research indicano che il 2026 sarà l'anno del definitivo rilancio per il settore, segnando un'accelerazione guidata dall'espansione del segmento premium e da un debutto storico.

Le stime parlano chiaro: le spedizioni globali di pannelli pieghevoli toccheranno quota 27,5 milioni di unità (+24% rispetto all'anno precedente), generandone un giro d'affari da 4,4 miliardi di dollari (circa 3 miliardi e 740 milioni di euro), con un balzo verticale del 48% su base annua.