Ontos è stato rinviato, Frictional Games ha bisogno di più tempo

Ontos è stato rinviato al 2027 da Frictional Games: il team autore di Soma e Amnesia ha spiegato di aver bisogno di più tempo per confezionare un'esperienza di qualità, che al lancio sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

"Ontos è il nostro gioco più ambizioso di sempre, sia in termini di dimensioni e portata, sia per la profondità e i molteplici livelli della sua storia e del suo gameplay", ha scritto lo studio in un messaggio rivolto agli utenti.

"Per riuscire a realizzare questa visione, abbiamo deciso di posticipare l'uscita di Ontos al 2027. Non vediamo l'ora di poter condividere presto ulteriori aggiornamenti sul gioco, i suoi personaggi e il suo mondo."

Frictional Games dunque non ha ancora fornito una data precisa per il suo nuovo progetto, riservandosi di organizzare al meglio i lavori con l'obiettivo di realizzare un'esperienza in grado di colpire davvero nel segno.