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Ontos è stato rinviato, Frictional Games ha bisogno di più tempo

Frictional Games ha annunciato di aver rinviato Ontos, il suo nuovo titolo dopo Soma e la serie Amnesia: ecco la nuova finestra di uscita.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/07/2026
Un artwork di Ontos

Ontos è stato rinviato al 2027 da Frictional Games: il team autore di Soma e Amnesia ha spiegato di aver bisogno di più tempo per confezionare un'esperienza di qualità, che al lancio sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

"Ontos è il nostro gioco più ambizioso di sempre, sia in termini di dimensioni e portata, sia per la profondità e i molteplici livelli della sua storia e del suo gameplay", ha scritto lo studio in un messaggio rivolto agli utenti.

"Per riuscire a realizzare questa visione, abbiamo deciso di posticipare l'uscita di Ontos al 2027. Non vediamo l'ora di poter condividere presto ulteriori aggiornamenti sul gioco, i suoi personaggi e il suo mondo."

Ontos, il nuovo gioco dagli autori di Soma, non sarà un horror nel senso tradizionale del termine Ontos, il nuovo gioco dagli autori di Soma, non sarà un horror nel senso tradizionale del termine

Frictional Games dunque non ha ancora fornito una data precisa per il suo nuovo progetto, riservandosi di organizzare al meglio i lavori con l'obiettivo di realizzare un'esperienza in grado di colpire davvero nel segno.

Qualcosa di nuovo

Annunciato alla fine del 2025, Ontos si pone dunque come il progetto più ambizioso di sempre per Frictional Games ed è interessante sapere che non si tratterà di un horror tradizionale, bensì di qualcosa di diverso e originale.

Nel gioco vestiremo i panni di Aditi Amani, una donna impegnata a indagare sui misteri di una struttura lunare dove realtà, scienza e filosofia si intrecciano per consegnarci un racconto inquietante, caratterizzato da atmosfere davvero peculiari.

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