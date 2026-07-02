0

Assassin's Creed: Black Flag Resynced, ecco gli orari di sblocco e pre-caricamento

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft ha pubblicato i dettagli relativi agli orari di sblocco e al pre-caricamento del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/07/2026
Edward Kenway in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Articoli News Video Immagini

Ubisoft ha annunciato gli orari di sblocco e pre-caricamento di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, l'atteso remake che sarà disponibile a partire dal 9 luglio nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Per quanto riguarda il preload, la procedura è accessibile da oggi su PC e PS5, mentre gli utenti Xbox hanno potuto effettuare il pre-caricamento del gioco già dallo scorso 22 giugno, in netto anticipo rispetto alle altre piattaforme.

Diverso è il discorso relativo agli orari di sblocco: in Italia le versioni console di Assassin's Creed: Black Flag Resynced saranno disponibili dalle 00.00 del 9 luglio, mentre su PC bisognerà attendere qualche ora in più, per la precisione le 16.00.

Le modalità grafiche di Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PS5, PS5 Pro e Xbox Le modalità grafiche di Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PS5, PS5 Pro e Xbox

Di certo fra gli appassionati della serie, e di Black Flag in particolare, cresce di giorno in giorno l'entusiasmo in vista di un'avventura che ha evidentemente lasciato il segno nel 2013 e che sta per tornare con un rifacimento che promette grandi cose.

Il primo di una lunga serie?

Si mormora che il remake del primo Assassin's Creed sarà il prossimo gioco della serie, e che in generale Ubisoft stia lavorando al rifacimento di diversi capitoli classici, con Black Flag a fare da apripista.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Chiaramente l'attenzione degli appassionati italiani è anche e soprattutto rivolta al ritorno di Ezio Auditore e dell'Italia rinascimentale, che grazie alle nuove tecnologie di Ubisoft diventerà senz'altro ancora più affascinante e suggestiva.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Assassin's Creed: Black Flag Resynced, ecco gli orari di sblocco e pre-caricamento