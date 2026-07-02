Assassin's Creed: Black Flag Resynced, ecco gli orari di sblocco e pre-caricamento

Ubisoft ha annunciato gli orari di sblocco e pre-caricamento di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, l'atteso remake che sarà disponibile a partire dal 9 luglio nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Per quanto riguarda il preload, la procedura è accessibile da oggi su PC e PS5, mentre gli utenti Xbox hanno potuto effettuare il pre-caricamento del gioco già dallo scorso 22 giugno, in netto anticipo rispetto alle altre piattaforme.
Diverso è il discorso relativo agli orari di sblocco: in Italia le versioni console di Assassin's Creed: Black Flag Resynced saranno disponibili dalle 00.00 del 9 luglio, mentre su PC bisognerà attendere qualche ora in più, per la precisione le 16.00.
Di certo fra gli appassionati della serie, e di Black Flag in particolare, cresce di giorno in giorno l'entusiasmo in vista di un'avventura che ha evidentemente lasciato il segno nel 2013 e che sta per tornare con un rifacimento che promette grandi cose.
Il primo di una lunga serie?
Si mormora che il remake del primo Assassin's Creed sarà il prossimo gioco della serie, e che in generale Ubisoft stia lavorando al rifacimento di diversi capitoli classici, con Black Flag a fare da apripista.
Chiaramente l'attenzione degli appassionati italiani è anche e soprattutto rivolta al ritorno di Ezio Auditore e dell'Italia rinascimentale, che grazie alle nuove tecnologie di Ubisoft diventerà senz'altro ancora più affascinante e suggestiva.
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