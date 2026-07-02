Assassin's Creed: Black Flag Resynced, ecco gli orari di sblocco e pre-caricamento

Ubisoft ha annunciato gli orari di sblocco e pre-caricamento di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, l'atteso remake che sarà disponibile a partire dal 9 luglio nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Per quanto riguarda il preload, la procedura è accessibile da oggi su PC e PS5, mentre gli utenti Xbox hanno potuto effettuare il pre-caricamento del gioco già dallo scorso 22 giugno, in netto anticipo rispetto alle altre piattaforme.

Diverso è il discorso relativo agli orari di sblocco: in Italia le versioni console di Assassin's Creed: Black Flag Resynced saranno disponibili dalle 00.00 del 9 luglio, mentre su PC bisognerà attendere qualche ora in più, per la precisione le 16.00.

Di certo fra gli appassionati della serie, e di Black Flag in particolare, cresce di giorno in giorno l'entusiasmo in vista di un'avventura che ha evidentemente lasciato il segno nel 2013 e che sta per tornare con un rifacimento che promette grandi cose.