La serie televisiva di Far Cry annuncia la presenza di Lizzy Caplan

Lizzy Caplan reciterà nella serie televisiva di Far Cry, sebbene non sia ancora stato rivelato quale sarà il ruolo dell'attrice all'interno dello show prodotto da FX, basato sulla celebre serie di videogiochi targata Ubisoft.
"Alcune persone non sopravvivono al caos. Alcune persone diventano il caos", si legge nell'annuncio. "La candidata agli Emmy Lizzy Caplan si unisce a Rob Mac nel cast di FARCRY, la prossima serie antologica di FX basata sull'iconica saga videoludica di Ubisoft."
"Il cast è appena diventato molto più pericoloso", conclude il post pubblicato sul profilo ufficiale di Far Cry, lasciando così intendere che il personaggio interpretato dalla Caplan sarà forse uno dei villain dello show, che come sappiamo racconterà storie inedite.
Come già ricordato, sarà Bob Mac a produrre la serie TV di Far Cry, dopo l'apprezzato lavoro svolto su show come Fargo e Alien: Earth, nonché il vincitore di Emmy Welcome to Wrexham.
Un volto nuovo
Classe 1982, Lizzy Caplan farà dunque parte del progetto antologico della serie televisiva di Far Cry, e immaginiamo approfitterà di questa importante occasione per ribadire le proprie capacità attoriali, che le hanno consentito finora di alternare ruoli molto diversi fra di loro.
L'abbiamo vista infatti tempo fa nella commedia cult Mean Girls e poi in Masters of Sex, dove ha interpretato il ruolo di Virginia Johnson accanto a Michael Sheen, ottenendo diverse candidature a premi prestigiosi come gli Emmy Awards.
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