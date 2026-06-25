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Dragon Quest 3 HD-2D Remake per PS5 è in offerta al prezzo minimino storico su Amazon

Dragon Quest 3 HD‑2D Remake per PS5 scende al prezzo minimo storico su Amazon in occasione del Prime Day, offrendo un'occasione interessante per recuperare uno dei JRPG più iconici in versione rinnovata.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/06/2026
Dragon Quest 3 HD-2D Remake
Dragon Quest III HD-2D Remake
Dragon Quest III HD-2D Remake
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Le offerte del Prime Day di Amazon includono un gran numero di videogiochi a prezzi interessanti. Tra questi, vi segnaliamo Dragon Quest 3 HD-2D Remake in versione PS5, ora in promozione al prezzo più basso visto finora sulla piattaforma.

Attualmente potete acquistare il gioco a 41,10 euro, con un risparmio del 35% rispetto al prezzo consigliato di 63,54 euro. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dedicata alla promozione a questo indirizzo, oppure cliccando sulla box qui sopra.

Uno degli esponenti più importanti del genere JRPG torna con una nuova veste

Dragon Quest 3 HD-2D Remake punta a riproporre l'origine narrativa della trilogia di Erdrick tramite un rifacimento grafico che adotta uno stile HD-2D, fondendo pixel art e grafica 3D, che abbiamo imparato ad apprezzare anche con altre produzioni recenti, come la serie Octopath Traveler.

Il gioco ci mette nei panni del figlio dell'eroe Ortega, che suo malgrado viene incaricato dal Re di Aliahan di sconfiggere l'Ultrademone Padramos, ereditando così la missione che il padre non è riuscito a completare. Grazie a questo pretesto inizierà un'avventura coinvolgente che ci porterà ad esplorare un mondo vasto pieno di città, dungeon e grotte, conoscere personaggi accattivanti e rimanere estasiati da una colonna sonora di altissimo livello che riesce a catturare il giocatore anche oggi a distanza di oltre vent'anni.

Le migliori offerte sui videogiochi per il Prime Day Amazon: ce n'è per tutti i gusti (e per tutte le console) Le migliori offerte sui videogiochi per il Prime Day Amazon: ce n'è per tutti i gusti (e per tutte le console)

Tra le migliorie apportate troveremo una versione perfezionata della storia e un sistema di combattimento a turni migliorato, nuove animazioni e una serie di funzionalità inedite mirate a rendere l'esperienza di gioco globalmente più piacevole, come ad esempio la possibilità di regolare la velocità di battaglia o attivare i combattimenti automatici. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Dragon Quest III HD-2D Remake.

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