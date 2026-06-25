Dragon Quest 3 HD-2D Remake per PS5 è in offerta al prezzo minimino storico su Amazon

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Uno degli esponenti più importanti del genere JRPG torna con una nuova veste

Dragon Quest 3 HD-2D Remake punta a riproporre l'origine narrativa della trilogia di Erdrick tramite un rifacimento grafico che adotta uno stile HD-2D, fondendo pixel art e grafica 3D, che abbiamo imparato ad apprezzare anche con altre produzioni recenti, come la serie Octopath Traveler.

Il gioco ci mette nei panni del figlio dell'eroe Ortega, che suo malgrado viene incaricato dal Re di Aliahan di sconfiggere l'Ultrademone Padramos, ereditando così la missione che il padre non è riuscito a completare. Grazie a questo pretesto inizierà un'avventura coinvolgente che ci porterà ad esplorare un mondo vasto pieno di città, dungeon e grotte, conoscere personaggi accattivanti e rimanere estasiati da una colonna sonora di altissimo livello che riesce a catturare il giocatore anche oggi a distanza di oltre vent'anni.

Tra le migliorie apportate troveremo una versione perfezionata della storia e un sistema di combattimento a turni migliorato, nuove animazioni e una serie di funzionalità inedite mirate a rendere l'esperienza di gioco globalmente più piacevole, come ad esempio la possibilità di regolare la velocità di battaglia o attivare i combattimenti automatici. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Dragon Quest III HD-2D Remake.