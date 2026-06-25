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Kingdom Come: Deliverance 2 ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Kingdom Come: Deliverance 2 supera i sei milioni di copie vendute in meno di un anno e mezzo, confermandosi uno dei maggiori successi recenti di Warhorse Studios.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/06/2026
Artwork di Kingdom Come Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
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Il publisher Deep Silver e gli sviluppatori di Warhorse Studios hanno annunciato che Kingdom Come: Deliverance 2 ha raggiunto e superato il tetto delle sei milioni di copie vendute in meno di un anno e mezzo dal lancio.

Per l'occasione il franchise di Kingdom Come è in sconto su Steam per i Saldi Estivi, con sconti fino all'80%. Ad esempio, Kingdom Come Deliverance 2 è sceso a 23,99 euro, il prezzo più basso mai proposto sullo store di Valve.

Warhorse festeggia e guarda ai due progetti futuri

Ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 è arrivato su PS5, Xbox Series X|S e PC il 4 febbraio 2025, ottenendo fin da subito un riscontro eccezionale da critica e pubblico e candidandosi tra i migliori giochi dell'anno. A proposito, ecco la nostra recensione. Il titolo ha ricevuto diverse nomination come Game of the Year, inclusa una candidatura ai The Game Awards, e ha vinto il BAFTA Games Award per la Miglior Narrativa, consolidando il suo posto tra i GDR più apprezzati degli ultimi anni.

"Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la passione e il supporto della sempre più numerosa community di Kingdom Come: Deliverance", recita il comunicato di Warhorse Studios. "Fin dal primo giorno, i giocatori hanno accompagnato Henry in questo viaggio, e Warhorse Studios non vede l'ora di festeggiare con i fan durante l'estate attraverso eventi, concerti e incontri dedicati alla community."

Gli autori di Kingdom Come vogliono essere "i nuovi re" dei GDR, anche grazie a Il Signore degli Anelli Gli autori di Kingdom Come vogliono essere i nuovi re dei GDR, anche grazie a Il Signore degli Anelli

Nel messaggio, il team ceco ha ricordato i progetti futuri, che includono un nuovo capitolo della serie e un GDR basato sul franchise de Il Signore degli Anelli.

"Guardando al futuro, con due nuovi GDR open world appena annunciati, tra cui una nuova avventura di Kingdom Come e un progetto ambientato nella Terra di Mezzo, Warhorse Studios continua a costruire sul notevole successo di Kingdom Come: Deliverance II.

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