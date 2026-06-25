Kingdom Come: Deliverance 2 ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Per l'occasione il franchise di Kingdom Come è in sconto su Steam per i Saldi Estivi , con sconti fino all'80%. Ad esempio, Kingdom Come Deliverance 2 è sceso a 23,99 euro , il prezzo più basso mai proposto sullo store di Valve.

Il publisher Deep Silver e gli sviluppatori di Warhorse Studios hanno annunciato che Kingdom Come: Deliverance 2 ha raggiunto e superato il tetto delle sei milioni di copie vendute in meno di un anno e mezzo dal lancio.

Warhorse festeggia e guarda ai due progetti futuri

Ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 è arrivato su PS5, Xbox Series X|S e PC il 4 febbraio 2025, ottenendo fin da subito un riscontro eccezionale da critica e pubblico e candidandosi tra i migliori giochi dell'anno. A proposito, ecco la nostra recensione. Il titolo ha ricevuto diverse nomination come Game of the Year, inclusa una candidatura ai The Game Awards, e ha vinto il BAFTA Games Award per la Miglior Narrativa, consolidando il suo posto tra i GDR più apprezzati degli ultimi anni.

"Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la passione e il supporto della sempre più numerosa community di Kingdom Come: Deliverance", recita il comunicato di Warhorse Studios. "Fin dal primo giorno, i giocatori hanno accompagnato Henry in questo viaggio, e Warhorse Studios non vede l'ora di festeggiare con i fan durante l'estate attraverso eventi, concerti e incontri dedicati alla community."

Nel messaggio, il team ceco ha ricordato i progetti futuri, che includono un nuovo capitolo della serie e un GDR basato sul franchise de Il Signore degli Anelli.

"Guardando al futuro, con due nuovi GDR open world appena annunciati, tra cui una nuova avventura di Kingdom Come e un progetto ambientato nella Terra di Mezzo, Warhorse Studios continua a costruire sul notevole successo di Kingdom Come: Deliverance II.