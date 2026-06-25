Il monitor MSI MAG 274QPA QD-OLED QHD a 240Hz è in scon to su Amazon per il Prime Day

Il prodotto è disponibile a 399 euro , con un risparmio di circa 110 euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati potete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo , oppure cliccando sul box qui sopra.

Le caratteristiche del monitor

Il MSI MAG 274QPA QD‑OLED X24 è un monitor gaming da 26,5 pollici pensato per offrire un'esperienza visiva di alto livello grazie al pannello QD‑OLED con risoluzione WQHD (2560×1440). La tecnologia QD‑OLED garantisce neri profondi, colori vividi e un contrasto elevato, rendendolo ideale sia per il gaming competitivo sia per la fruizione multimediale.

La frequenza di aggiornamento raggiunge i 240 Hz, assicurando una fluidità impeccabile nelle scene più frenetiche, mentre il tempo di risposta di 0,3 ms riduce al minimo ghosting e motion blur. Il monitor supporta AMD FreeSync Premium e la compatibilità G‑SYNC, garantendo un gameplay più stabile con riduzione di tearing e stuttering.