Onimusha: Way of the Sword presenta il boss Dohatsu-ten con un trailer e conferma la data di uscita

È stata inoltre confermata la data di uscita del 25 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam, Epic Games Store e Windows Store), smentendo così le ipotesi di un possibile lancio anticipato al 4 settembre , circolate nei giorni scorsi a causa di un rivenditore online.

Onimusha: Way of the Sword è stato uno dei protagonisti principali del Capcom Spotlight andato in onda questa notte. Per l'occasione Capcom e il director Nihei Satoru hanno offerto una panoramica sulle caratteristiche del gioco e mostrato un nuovo trailer dedicato al temibile boss Dohatsu‑ten.

Una panoramica e un assaggio dello scontro con Dohatsu-ten

Ambientato nel periodo Edo, Onimusha: Way of the Sword ci porta in una Kyoto intrisa di storia e miti oscuri, dove il confine tra mondo umano e demoniaco si assottiglia. Il protagonista è Miyamoto Musashi, reinterpretazione originale del celebre spadaccino giapponese: dopo la morte, torna in vita grazie a un guanto Oni che gli conferisce poteri sovrannaturali e lo spinge a dare la caccia ai Genma che minacciano la Terra.

Il gioco si presenta come un action‑adventure in terza persona dai combattimenti rapidi, tecnici e brutali, costruiti attorno a parate, contrattacchi e mosse finali spettacolari. Tra le tecniche speciali spicca il Break Issen, che permette di eliminare istantaneamente un nemico quando la sua resistenza è al minimo, premiando tempismo e precisione.

Il focus del nuovo trailer è lo scontro con Dohatsu‑ten, un Genma spadaccino estremamente tecnico, coriaceo e implacabile, pensato per mettere alla prova riflessi e sangue freddo del giocatore. Un duello serrato, costruito per esaltare la precisione del combat system e forse anche rassicurare chi ha trovato forse troppo facile la demo di Onimusha: Way of the Sword pubblicata poche settimane fa.