Svelati i requisiti PC di Onimusha: Way of the Sword al completo, dai minimi fino al 4K

Come potrebbe confermare chi ha provato la demo, il titolo sembra piuttosto accessibile anche su configurazioni non recentissime . Per i requisiti consigliati (1080p upscalati a 60 fps, preset Medio) è sufficiente un i5‑10400 o un Ryzen 5 3600 abbinato a una RTX 2060 o una RX 6600. Per puntare al preset Ultra in 4K a 60 fps, invece, Capcom suggerisce una RTX 4070 Ti o una Radeon RX 7900 XT.

Capcom ha aggiornato il sito ufficiale di Onimusha: Way of the Sword pubblicando l'intera gamma dei requisiti PC , dal preset minimo per giocare a 1080p e 30 fps fino alla configurazione Ultra pensata per il 4K a 60 fps con impostazioni al massimo.

Il nuovo Onimusha arriva nei negozi a settembre

Requisiti Minimi - 1080p upscalati, 30 fps, preset Basso

SO: Windows 11

Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3100

Memoria: 16GB

Scheda grafica: GeForce GTX 1660 (6GB) / Radeon RX 5500 XT (8GB)

VRAM: 6GB

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 50GB SSD

Requisiti Consigliati - 1080p upscalati, 60 fps, preset Medio

SO: Windows 11

Processore: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16GB

Scheda grafica: GeForce RTX 2060 Super (8GB) / Radeon RX 6600 (8GB)

VRAM: 8GB

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 50GB SSD

Requisiti Alti - 1440p upscalati, 60 fps, preset Alto

SO: Windows 11

Processore: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16GB

Scheda grafica: GeForce RTX 4060 Ti (16GB) / Radeon RX 6750 XT (12GB)

VRAM: 12GB

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 50GB SSD

Requisiti Ultra - 4K upscalati, 60 fps, preset Ultra

SO: Windows 11

Processore: Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 7 5700

Memoria: 16GB

Scheda grafica: GeForce RTX 4070 Ti (12GB) / Radeon RX 7900 XT (20GB)

VRAM: 12GB

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 50GB SSD

Capcom ha inoltre pubblicato anche i dettagli relativi a risoluzione, framerate e modalità grafiche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. < Vi ricordiamo che Onimusha: Way of the Sword sarà disponibile nei negozi fisici e digitali a partire dal 25 settembre.