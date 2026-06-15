L'italiano Francesco Pio Pero vince ai Campionati Internazionali Nordeamericani Pokémon 2026

I Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2026 si sono conclusi ieri dopo un fine settimana di intensi scontri a New Orleans, che hanno visto protagonisti alcuni dei migliori giocatori al mondo dei giochi della serie principale, del GCC, di Pokémon GO e di Pokémon Unite.

La competizione ha regalato un risultato importantissimo per l'Italia: Francesco Pio Pero ha conquistato il titolo nella categoria Master dei Videogiochi, al termine di una finale avvincente contro lo spagnolo Eric Rios. Potete rivedere l'incontro decisivo nel video qui sotto.