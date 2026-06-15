L'italiano Francesco Pio Pero vince ai Campionati Internazionali Nordeamericani Pokémon 2026

I Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2026 si sono conclusi ieri dopo un fine settimana di intensi scontri a New Orleans, che hanno visto protagonisti alcuni dei migliori giocatori al mondo dei giochi della serie principale, del GCC, di Pokémon GO e di Pokémon Unite.
La competizione ha regalato un risultato importantissimo per l'Italia: Francesco Pio Pero ha conquistato il titolo nella categoria Master dei Videogiochi, al termine di una finale avvincente contro lo spagnolo Eric Rios. Potete rivedere l'incontro decisivo nel video qui sotto.
Tutti i vincitori
Oltre alla gloria, i partecipanti hanno gareggiato per assicurarsi un posto ai Campionati Mondiali Pokémon 2026, in programma ad agosto a San Francisco. Di seguito trovate tutti i vincitori, suddivisi per categoria.
Videogiochi - Categoria Junior
- 1° posto: Damon Zhu [NZ]
- 2° posto: Asher Garrett [US]
Videogiochi - Categoria Senior
- 1° posto: Conner Pietrusinski [US]
- 2° posto: Matteo Boschmans [BE]
Videogiochi - Categoria Master
- 1° posto: Francisco Pio Pero [IT]
- 2° posto: Eric Rios [ES]
Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Junior
- 1° posto: Luke Giffen [US]
- 2° posto: Annabelle Oono [US]
Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Senior
- 1° posto: David Boehmler [US]
- 2° posto: Hikaru Handa [AU]
Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Master
- 1° posto: James Kowalski [US]
- 2° posto: Neddy Kosek [CZ]
Pokémon GO
- 1° posto: Ryan "PsyRhino" Shoushi [US]
- 2° posto: Sameep "TheTaurian22" Grover [CA]
Pokémon UNITE
- 1° posto: Dignitas [North America]
- 2° posto: Evil Geniuses [North America]
È stata inoltre annunciata la data della prossima edizione: i Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2027 si svolgeranno al McCormick Place Convention Center di Chicago. Dopo tre anni a New Orleans, la competizione si sposterà nella "Windy City", inaugurando una nuova e promettente era competitiva per gli Allenatori in corsa per il titolo.
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