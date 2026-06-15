SiN: Reloaded ha una demo su Steam e un nuovo trailer del gameplay

Nightdive Studios ha pubblicato una demo di SiN: Reloaded che può essere scaricata gratuitamente da Steam e consente di provare in anteprima la remaster dello sparatutto cult di Ritual Entertainment.
Il team di sviluppo ha diffuso contestualmente un nuovo trailer del gameplay che mostra il gioco in azione, con sequenze che enfatizzano la velocità dell'esperienza e che vengono accompagnate da una descrizione del lavoro di rimasterizzazione effettuato.
Pur non avendo ancora una data di uscita ufficiale, SiN: Reloaded dovrebbe fare il proprio debutto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch entro la fine dell'anno, forte di un sostanziale rilancio dei lavori dopo una pausa decisa da Nightdive tre anni or sono.
Il progetto è infatti stato presentato di recente, ma l'annuncio originale risale al 2020 e lascia intendere le difficoltà creative e organizzative che questa produzione ha incontrato nel corso del tempo, fino appunto alla pausa imposta nel 2023.
Un grande classico
A pochi giorni dall'annuncio di Thief: The Dark Project Remastered, Nightdive Studios sembra insomma aver fatto ripartire alla grande la propria filiera, e con SiN: Reloaded ci metterà nuovamente nei panni del colonnello John R. Blade, impegnato a combattere una potente corporazione chiamata SinTek sullo sfondo della metropoli distopica di Freeport.
La remaster includerà nativamente anche l'espansione Wages of SiN e supporterà risoluzioni fino a 4K e frame rate fino a 144 fps, oltre a vantare texture e modelli in alta definizione, antialiasing, elementi grafici bidimensionali aggiornati e nuove schermate dei menu.
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