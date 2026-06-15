SiN: Reloaded ha una demo su Steam e un nuovo trailer del gameplay

Nightdive Studios ha pubblicato una demo di SiN: Reloaded che può essere scaricata gratuitamente da Steam e consente di provare in anteprima la remaster dello sparatutto cult di Ritual Entertainment.

Il team di sviluppo ha diffuso contestualmente un nuovo trailer del gameplay che mostra il gioco in azione, con sequenze che enfatizzano la velocità dell'esperienza e che vengono accompagnate da una descrizione del lavoro di rimasterizzazione effettuato.

Pur non avendo ancora una data di uscita ufficiale, SiN: Reloaded dovrebbe fare il proprio debutto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch entro la fine dell'anno, forte di un sostanziale rilancio dei lavori dopo una pausa decisa da Nightdive tre anni or sono.

Il progetto è infatti stato presentato di recente, ma l'annuncio originale risale al 2020 e lascia intendere le difficoltà creative e organizzative che questa produzione ha incontrato nel corso del tempo, fino appunto alla pausa imposta nel 2023.