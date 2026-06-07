Thief: The Dark Project Remastered segna il ritorno di uno dei migliori giochi stealth di sempre

Annunciato con un trailer al PC Gaming Show 2026, Thief: The Dark Project Remastered segna il ritorno di uno dei titoli che hanno definito il genere stealth, nonché quello degli immersive sim. Nightdive Studios ha ricostruito il classico del 1998 di Looking Glass utilizzando il suo KEX Engine, preservando il gameplay originale ma affiancandolo a un comparto tecnico rinnovato e a numerosi miglioramenti pensati per i sistemi moderni.

Thief è stato il primo gioco stealth a utilizzare luce e suono come meccaniche di gioco per aiutare il giocatore a nascondersi e ad avvicinarsi furtivamente ai personaggi, invece di attaccarli. L'edizione rimasterizzata include Thief: The Dark Project e i contenuti aggiuntivi dell'edizione Gold del 1999.

Il giocatore vestirà nuovamente i panni di Garrett, un Maestro Ladro cresciuto dai Custodi, incaricato di portare a termine le missioni sfruttando soprattutto furtività, spirito di osservazione e strumenti dedicati, come frecce speciali, oltre a un manganello per stordire gli avversari e una spada da utilizzare solo quando necessario. La storia ruota attorno a intrighi, tradimenti e vendetta, mentre ogni missione offre tre livelli di difficoltà con obiettivi differenti, che aumentano la rigiocabilità.

Sul fronte tecnico, Nightdive ha aggiornato texture, modelli, animazioni e altri elementi grafici, con supporto fino alla risoluzione 4K e ai 120 fotogrammi al secondo. Sono inoltre presenti numerosi miglioramenti all'esperienza utente, tra cui una ruota per la selezione rapida di armi e oggetti, un selettore delle missioni, il supporto ai controller moderni, una galleria di contenuti extra e il supporto integrato alle campagne create dalla community, che consente di accedere a migliaia di ore di contenuti aggiuntivi.

Previsto per l'autunno 2026, Thief: The Dark Project Remastered uscirà anche su console. È previsto infatti per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.