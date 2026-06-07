Beast of Reincarnation si mostra al PC Gaming Show 2026: il gioco di Game Freak uscirà presto

È andato in onda il PC Gaming Show 2026, che ci ha mostrato un trailer di Beast of Reincarnation, il nuovo gioco d'azione di Game Freak per PC, PS5 e Xbox Series X|S, che sarà disponibile dal lancio anche su Game Pass.
Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 4 agosto 2026.
Il trailer di Beast of Reincarnation
Il nuovo video di Beast of Reincarnation ci ripresenta le caratteristiche note del videogioco, tramite una breve intervista agli sviluppatori.
Beast of Reincarnation ci mette nei panni di una guerriera senza memoria e senza emozioni, che si unisce a un lupo mutato per combattere contro delle creature animali fuse con piante, che stanno contaminando il mondo con una malattia che stermina gli umani.
La nostra protagonista è stata contaminata, ma può usare il proprio legame con le piante per muoversi in modo unico durante l'esplorazione e per combattere le creature corrotte di Beast of Reincarnation.
Ricordiamo che Beast of Reincarnation ha aperto le prenotazioni: edizioni e prezzi del nuovo gioco di Game Freak.
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