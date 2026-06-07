Cassette Beasts 2002 annunciato con un trailer al PC Gaming Show

Dopo l'ottima risposta ottenuta con il primo capitolo, il team Bytten Studio e il publisher Raw Fury hanno annunciato Cassette Beasts 2002, nuovo capitolo nel particolare gioco dal gameplay composito fra RPG a turni e gioco di raccolta e addestramento creature in stile Pokémon.
Cassette Beasts 2002 non ha ancora una data di uscita precisa ma arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, portando con sé una nuova dose della particolare esperienza vista nel primo Cassette Beasts, e anche diverse evoluzioni applicate, oltre a una nuova storia.
Il nome, ovviamente, non indica il fatto che ci siano stati altri 2001 capitoli prima di questo, bensì è un riferimento all'ambientazione storica a cui il titolo si riferisce, visto che richiama i giochi in stile Pokémon dei primi anni 2000.
Ritorno ai primi anni 2000
Cassette Beasts 2002 è ambientato a quanto pare a Londra nel 2002, riprendendo l'era in cui la raccolta di creature era ai massimi, con i primi Pokémon che imperversavano, e la stessa cosa sembra accadere anche in questo gioco, con le sue creature in cassetta.
All'interno del gioco si trovano oltre 250 creature da trovare, conquistare e addestrare al combattimento, cercando di utilizzarle in maniera strategica ed efficiente.
Il gioco è caratterizzato da un design che richiama proprio i titoli in stile GBA, disegnati in 2D con metodo tradizionale, e ovviamente conta su un gran numero di creature alquanto carismatiche.
Il trailer riportato qui sopra fornisce una veloce introduzione alla nuova storia, alla protagonista e ad alcune delle creature che incontreremo in questo capitolo, ma attendiamo di scoprire di più nel prossimo periodo.
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