Cassette Beasts 2002 annunciato con un trailer al PC Gaming Show

Dopo l'ottima risposta ottenuta con il primo capitolo, il team Bytten Studio e il publisher Raw Fury hanno annunciato Cassette Beasts 2002, nuovo capitolo nel particolare gioco dal gameplay composito fra RPG a turni e gioco di raccolta e addestramento creature in stile Pokémon.

Cassette Beasts 2002 non ha ancora una data di uscita precisa ma arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, portando con sé una nuova dose della particolare esperienza vista nel primo Cassette Beasts, e anche diverse evoluzioni applicate, oltre a una nuova storia.

Il nome, ovviamente, non indica il fatto che ci siano stati altri 2001 capitoli prima di questo, bensì è un riferimento all'ambientazione storica a cui il titolo si riferisce, visto che richiama i giochi in stile Pokémon dei primi anni 2000.