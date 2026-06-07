Il gameplay di Empulse è stato mostrato con un trailer al PC Gaming Show

1047 Games ha pubblicato il primo trailer del gameplay di Empulse durante il PC Gaming Show, mostrando alcune frenetiche sequenze in-game dell'interessante sparatutto ispirato a Titanfall, come dimostra la presenza di un grosso mech.

Caratterizzato da veloci scontri sei-contro-sei ambientati all'interno della città post-utopica di Freehold, il nuovo titolo degli autori di Splitgate punta tutto sulla libertà di movimento, consentendo al nostro personaggio di correre sui muri, utilizzare rampini e saltare da una parte all'altra della mappa.

Non solo: in Empulse avremo la possibilità di utilizzare speciali granate che consentono di modificare le superfici dello scenario e creare nuove opportunità sia per gli spostamenti che le manovre offensive, valorizzando anche la verticalità delle ambientazioni.

Uno degli elementi più interessanti è tuttavia rappresentato dai mech controllabili dai giocatori: durante le partite, questi giganteschi mezzi da combattimento compaiono sulla mappa equipaggiati con armamenti pesanti, abilità speciali e una notevole resistenza ai danni.