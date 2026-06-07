Il gameplay di Empulse è stato mostrato con un trailer al PC Gaming Show

1047 Games ha pubblicato il primo trailer del gameplay di Empulse durante il PC Gaming Show, mostrando alcune frenetiche sequenze in-game dell'interessante sparatutto ispirato a Titanfall, come dimostra la presenza di un grosso mech.
Caratterizzato da veloci scontri sei-contro-sei ambientati all'interno della città post-utopica di Freehold, il nuovo titolo degli autori di Splitgate punta tutto sulla libertà di movimento, consentendo al nostro personaggio di correre sui muri, utilizzare rampini e saltare da una parte all'altra della mappa.
Non solo: in Empulse avremo la possibilità di utilizzare speciali granate che consentono di modificare le superfici dello scenario e creare nuove opportunità sia per gli spostamenti che le manovre offensive, valorizzando anche la verticalità delle ambientazioni.
Uno degli elementi più interessanti è tuttavia rappresentato dai mech controllabili dai giocatori: durante le partite, questi giganteschi mezzi da combattimento compaiono sulla mappa equipaggiati con armamenti pesanti, abilità speciali e una notevole resistenza ai danni.
Una meccanica fondamentale?
Annunciato ufficialmente il mese scorso, Empulse considera i mech un elemento centrale degli scontri, e chi riesce a controllarne uno può ottenere vantaggi sostanziali sugli altri giocatori.
Naturalmente i mech non sono invincibili: le squadre possono collaborare per abbatterli e riconquistare il controllo del campo di battaglia, dando vita a situazioni in continuo cambiamento che premiano coordinazione, tempismo e gioco di squadra.
Empulse sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire dal 24 giugno.
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