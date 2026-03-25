Lo studio di Splitgate sta lavorando a un nuovo sparatutto multiplayer ispirato a Titanfall e COD: Black Ops 3

L'annuncio arriva dal CEO Ian Proulx al termine di un video dedicato alle novità della Stagione 2 di Splitgate: Arena Reloaded. Proulx ha precisato che Arena Reloaded resterà il focus principale dello studio nei prossimi anni, ma che parallelamente il team ha iniziato a guardare al futuro con l'obiettivo di gestire più progetti contemporaneamente. Sono già aperte le iscrizioni ai playtest tramite questo form .

1047 Games , lo studio dietro la serie Splitgate, ha rivelato di aver avviato lo sviluppo di un nuovo sparatutto multiplayer che seguirà una direzione diversa rispetto ai progetti precedenti, prendendo ispirazione da titoli come Titanfall 2 e Call of Duty: Black Ops 3 .

Splitgate rimane la priorità, ma 1047 guarda avanti

"Ovviamente Splitgate è al centro dell'attenzione, ma c'è un'altra cosa che voglio aggiungere", spiega Proulx. "Abbiamo sempre sognato di diventare uno studio capace di lavorare su più giochi. Adoro Splitgate, è il mio titolo preferito di sempre, e non abbiamo mai nascosto le nostre ispirazioni: Halo e Portal sono due dei miei giochi del cuore."

"Detto questo, ci sono altri progetti che amiamo. Una piccola parte del team ha iniziato a lavorare a un nuovo gioco oltre a Splitgate. Non posso condividere molti dettagli, ma posso dire che si tratta di un movement shooter. Se siete fan di Titanfall o di Black Ops 3, ci farebbe piacere sentirvi: abbiamo aperto le iscrizioni per i primi playtest."

L'augurio per 1047 Games è che questo nuovo progetto possa trovare più stabilità e successo rispetto ai precedenti. La serie Splitgate ha infatti vissuto un percorso tanto promettente quanto accidentato. Il primo capitolo, lanciato nel 2019, conquista rapidamente una community grazie alla formula che unisce sparatutto arena e portali. Il boom del 2021 porta milioni di giocatori, ma anche problemi tecnici che il piccolo team fatica a sostenere.

Da qui nasce l'idea di Splitgate 2, pensato per superare i limiti strutturali del predecessore. Lo sviluppo, però, si rivela più complesso del previsto e 1047 decide di ripartire da zero. Il risultato è Arena Reloaded, un rilancio che modernizza l'esperienza mantenendo l'identità della serie, ma che finora non sembra aver attirato un grande pubblico.