6

Il seguito spirituale di Titanfall dagli autori di Splitgate: emergono nuovi dettagli da un leak

Insider Gaming ha avuto modo di vedere un video di Empulse, il nuovo sparatutto ispirato a Titanfall e realizzato dagli autori di Splitgate. Vediamo cosa sappiamo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/05/2026
Un mech di Titanfall
Splitgate Arena Reloaded
Splitgate Arena Reloaded
Articoli News Video Immagini

Mentre 1047 Games continua a lavorare su Splitgate: Arena Reloaded, dietro le quinte sta ufficialmente lavorando a un nuovo progetto, presentato come uno sparatutto ispirato a Titanfall e Call of Duty Black Ops 3.

Ora, tramite Insider Gaming e Tom Henderson, abbiamo modo di scoprire di più su questo videogioco, compreso il nome e il gameplay.

I dettagli sul nuovo gioco di 1047 Games

Secondo quanto raccontato da Henderson, che ha potuto vedere il gameplay del nuovo gioco di 1047 Games con l'accordo di non pubblicarlo in rete, lo sparatutto è per ora noto internamente come Empulse.

Il gameplay messo in mostra è in versione pre-alpha e quindi non perfettamente rappresentativo di ciò che potrebbe essere nella versione finale, ma permette di vedere dei giocatori che si scontrano in una modalità Team Deathmatch usando rampini, correndo sui muri e sfruttando dei pannelli che permettono di attraversare la mappa rapidamente.

EA ha cancellato il nuovo gioco di Respawn ambientato nel mondo di Titanfall EA ha licenziato 400 persone e cancellato il nuovo gioco di Respawn ambientato nel mondo di Titanfall

Inoltre, ci saranno dei mech giganti che possono essere ottenuti in vari modi e che ricordano molto quelli di Titanfall. Sulla base del racconto di Henderson, i mech sono molto potenti e possono aiutare a prendere il controllo del match. Non è chiaro per il momento se i mech avranno abilità differenti, ma quello visto in azione aveva uno scudo per proteggersi contro i nemici e un lanciamissili con un conto alla rovesca per poterlo riutilizzare.

Henderson è una fonte affidabile e possiamo credere a quanto riportato, ma come già detto non dobbiamo dare per scontato che quanto realizzato dal team fino a questo momento arrivi nel prodotto finale. È anche possibile che il gioco non venga mai pubblicato. Diteci, un gioco di questo tipo vi interesserebbe?

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il seguito spirituale di Titanfall dagli autori di Splitgate: emergono nuovi dettagli da un leak