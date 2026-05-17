Il seguito spirituale di Titanfall dagli autori di Splitgate: emergono nuovi dettagli da un leak

Ora, tramite Insider Gaming e Tom Henderson , abbiamo modo di scoprire di più su questo videogioco, compreso il nome e il gameplay.

Mentre 1047 Games continua a lavorare su Splitgate: Arena Reloaded, dietro le quinte sta ufficialmente lavorando a un nuovo progetto, presentato come uno sparatutto ispirato a Titanfall e Call of Duty Black Ops 3 .

I dettagli sul nuovo gioco di 1047 Games

Secondo quanto raccontato da Henderson, che ha potuto vedere il gameplay del nuovo gioco di 1047 Games con l'accordo di non pubblicarlo in rete, lo sparatutto è per ora noto internamente come Empulse.

Il gameplay messo in mostra è in versione pre-alpha e quindi non perfettamente rappresentativo di ciò che potrebbe essere nella versione finale, ma permette di vedere dei giocatori che si scontrano in una modalità Team Deathmatch usando rampini, correndo sui muri e sfruttando dei pannelli che permettono di attraversare la mappa rapidamente.

Inoltre, ci saranno dei mech giganti che possono essere ottenuti in vari modi e che ricordano molto quelli di Titanfall. Sulla base del racconto di Henderson, i mech sono molto potenti e possono aiutare a prendere il controllo del match. Non è chiaro per il momento se i mech avranno abilità differenti, ma quello visto in azione aveva uno scudo per proteggersi contro i nemici e un lanciamissili con un conto alla rovesca per poterlo riutilizzare.

Henderson è una fonte affidabile e possiamo credere a quanto riportato, ma come già detto non dobbiamo dare per scontato che quanto realizzato dal team fino a questo momento arrivi nel prodotto finale. È anche possibile che il gioco non venga mai pubblicato. Diteci, un gioco di questo tipo vi interesserebbe?