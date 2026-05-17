James Cameron vuole fare Avatar 4 e 5 in metà del tempo e spendendo meno: deve capire come

Parlando con The Empire Film Podcast, James Cameron ha parlato dei suoi piani per Avatar 4 e 5 , che proseguiranno la saga dei Na'vi del pianeta alieno Pandora. Il suo obiettivo è ora impiegarci meno e spendere meno soldi.

Le parole di James Cameron su Avatar

"Sapete, mi dedicherò un po' alla scrittura. Ho diversi progetti in cantiere", ha detto Cameron ai microfoni di The Empire Film Podcast. "E Avatar 4 e 5 sono ancora lì che bollono in pentola."

Ha continuato spiegando: "Valuteremo nuove tecnologie per cercare di realizzarli in modo più efficiente. Perché sono terribilmente costosi e richiedono un sacco di tempo. Voglio farli nella metà del tempo a due terzi del costo. Questo è il mio parametro."

Cameron ha aggiunto che "ci vorrà circa un anno" anche solo per ideare un piano su come produrre i film di Avatar in modo più efficiente d'ora in avanti. Nel frattempo, ha promesso che si dedicherà a "scrivere e fare un altro paio di cose".

Ricordiamo che il primo Avatar è arrivato nel 2009, ma il suo seguito ha avuto bisogno di 13 anni per giungere nelle sale. Il terzo, invece, è arrivato nel 2025, anche perché è stato girato insieme al secondo come un unico progetto.

Ricordiamo infine che Avatar: Fuoco e Cenere ha una data di uscita su Disney Plus: non manca molto.