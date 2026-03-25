Paghereste un abbonamento per non usare il vostro smartphone? Meadow pensa di sì

Negli ultimi anni il mercato ha visto crescere l'interesse per dispositivi orientati alla disconnessione digitale, con telefoni pensati per ridurre le distrazioni e limitare l'uso delle app. In questo contesto si inserisce il nuovo Meadow 1, un modello compatto che propone un approccio ancora più radicale.

L'abbonamento per Meadow 1

L'obiettivo del progetto è limitare l'uso del telefono alle sole funzioni essenziali. Il sistema include un numero ristretto di applicazioni, tra cui Spotify, Apple Music, mappe, servizi di mobilità e alcune utility come note e meteo. Restano esclusi social network e browser, in linea con l'idea di ridurre le fonti di distrazione. È probabile la presenza di una versione personalizzata di Android, anche se con alcune limitazioni sull'installazione di app aggiuntive.

Meadow 1

Una delle caratteristiche più particolari riguarda la gestione delle comunicazioni. Il telefono consente di salvare fino a 12 contatti, che diventano gli unici autorizzati a chiamare o inviare messaggi. Le chiamate in ingresso passano prima dallo smartphone principale e, solo in caso di mancata risposta, vengono inoltrate al Meadow 1. Se il dispositivo principale è spento, la chiamata arriva direttamente al telefono secondario.

Diversamente da altri dispositivi simili, non permette l'uso delle propria SIM e l'utilizzo richiede un abbonamento dedicato da 10 dollari al mese (circa 9,20 euro), necessario per attivare chiamate, messaggi e archiviazione. I primi nove mesi sono inclusi nel prezzo iniziale, ma resta un elemento che incide sul costo complessivo nel tempo.

Dal punto di vista tecnico, le informazioni disponibili sono limitate. Il dispositivo integra 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con supporto a Bluetooth, Wi-Fi e NFC. È presente una fotocamera ultrawide da 13 MP e l'autonomia dichiarata varia tra uno e due giorni, con ricarica rapida. Non sono stati comunicati dettagli su processore e batteria.

Il prezzo è fissato a 399 dollari (circa 368 euro), destinato a salire a 449 dollari (circa 414 euro). Si tratta di una cifra in linea con altri dispositivi pensati per il "digital detox", anche se l'abbonamento rappresenta un elemento distintivo. Alternative come Mudita Kompakt o Boox Palma 2 Pro offrono approcci simili senza costi ricorrenti.

Il Meadow 1 si inserisce in una nicchia in crescita, dove l'interesse per un uso più controllato della tecnologia continua a emergere. La scelta di vincolare alcune funzionalità a un abbonamento potrebbe però limitarne l'adozione, soprattutto tra chi cerca soluzioni semplici e senza costi aggiuntivi nel lungo periodo.