iOS 27: Apple sta testando un'app indipendente di Siri per competere con Claude e ChatGPT

Sebbene manchi ancora un po' per scoprire le funzionalità della nuova Siri , sono emerse nuove indiscrezioni su una possibile app stand-alone. Inizialmente, Mark Gurman di Bloomberg aveva affermato che Apple non avrebbe sviluppato un'app autonoma. Un'indicazione piuttosto confusa, visto che un utilizzo completo di Siri senza uno spazio dedicato sarebbe stato difficile da immaginare. Ecco in che modo le cose dovrebbero cambiare.

Un chatbot simile a ChatGPT

Secondo quanto riportato, Apple sta testando un'app indipendente che permetterà agli utenti di sfruttare le funzionalità di Siri. Il suo funzionamento sarà molto simile a ChatGPT e Claude, quindi supporterà sia le conversazioni testuali che quelle vocali. Sarà inoltre presente un elenco con tutte le chat precedenti, insieme ad alcune opzioni che consentiranno di aggiungere le conversazioni ai preferiti o di effettuare ricerche all'interno di una chat. Secondo quanto riportato, la chat dovrebbe essere simile a iMessage, con le classiche bolle di testo, mentre le nuove conversazioni inizieranno con alcuni suggerimenti su cosa chiedere.

L'interfaccia dovrebbe essere così

Inoltre, l'attivazione di Siri sarà caratterizzata da una nuova animazione. Apple sta anche testando una versione integrata nella Dynamic Island, con un'icona di Siri luminosa e l'etichetta "Ricerca in corso" durante l'elaborazione di una richiesta. Una volta completato il processo, si aprirà un pannello traslucido più grande che mostrerà i risultati.

Si parla anche di una possibile opzione nella tastiera iOS, chiamata "Scrivi a Siri", oltre al pulsante "Chiedi a Siri" nei menu di altre app. In ogni caso, potremo aspettarci un'app molto simile a ChatGPT, quindi nulla di particolarmente diverso.