Honor Magic Pad 4 è il primo tablet Android con OpenClaw e agenti IA eseguibili

Si tratta di un passaggio rilevante perché introduce, anche in ambito mobile, la possibilità di eseguire agenti IA in modo diretto sul dispositivo. L'integrazione non si limita a una funzione accessoria, ma indica una direzione precisa nello sviluppo di piattaforme sempre più autonome e orientate alla produttività.

Come funziona OpenClaw sul tablet Honor

Il cuore della novità risiede nella presenza di un ambiente Linux integrato, denominato Linux Lab, che consente di utilizzare il tablet come una vera postazione di lavoro portatile. In questo contesto è possibile distribuire ed eseguire OpenClaw localmente, senza dover dipendere esclusivamente da infrastrutture esterne. Un approccio che apre scenari legati allo sviluppo, al testing e all'utilizzo operativo di agenti IA direttamente su hardware mobile.

Un altro elemento centrale riguarda la flessibilità offerta agli sviluppatori. Il dispositivo mette a disposizione accesso completo alla riga di comando, permettendo di configurare agenti, gestire chiavi API e orchestrare attività complesse. Si tratta di una scelta che avvicina il tablet a strumenti tradizionalmente riservati a laptop o workstation, ampliando le possibilità d'uso anche in ambito professionale.

Dal punto di vista dell'ecosistema, la soluzione proposta si distingue per un'impostazione aperta. È possibile scegliere diversi modelli linguistici e personalizzare configurazioni e funzionalità, evitando vincoli tipici delle piattaforme chiuse. Questo consente di adattare il dispositivo a esigenze specifiche, sia in ambito sviluppo sia in contesti operativi più avanzati.

L'attivazione del Linux Lab richiede alcuni passaggi non del tutto immediati: trovate però il video tutorial poche righe più su. Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate di questa integrazione di OpenClaw nel tablet Honor. La sfruttereste?