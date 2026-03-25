Epic Games ha licenziato anche l'artista di Jonesy, uno dei personaggi più iconici di Fortnite

Tra gli oltre mille dipendenti colpiti dai recenti licenziamenti annunciati da Epic Games emerge anche un nome di primo piano nello sviluppo di Fortnite: Vitaliy Naymushin, storico character art director che ha definito la direzione artistica del gioco.
Naymushin ha lavorato in Epic per oltre undici anni, contribuendo in modo determinante alla creazione dello stile grafico dei personaggi. Tra i suoi lavori figurano modelli come Ramirez e Penny, ma soprattutto Jonesy, il "soldato" biondino diventato nel tempo il volto più riconoscibile del battle royale, realizzato a partire da un concept di Ben Shafer.
Nessuno è al sicuro
Secondo quanto riportato anche sul suo profilo professionale, Naymushin avrebbe "definito lo stile 3D dei personaggi di Fortnite" e creato gran parte del cast originale. Ora, però, si ritrova in cerca di lavoro.
In un messaggio pubblicato su LinkedIn, lo stesso artista ha commentato con amarezza la notizia: "Beh, è strano. Dopo 11 anni scopro di non lavorare più in Epic. È stato un viaggio incredibile, con alti e bassi. Vedere Fortnite dalla fase pre-lancio a oggi ed essere parte di tutto questo è stata un'esperienza unica nella vita". Naymushin ha poi rivolto un pensiero anche agli altri colleghi coinvolti: "Spero che tutti quelli colpiti dai licenziamenti riescano a rimettersi in piedi", augurando infine "buona fortuna a chi resta in Epic".
Numerosi i messaggi di sostegno arrivati da colleghi e collaboratori. Tra questi, il director Gavin Moran ha sottolineato come "Fortnite è Fortnite anche grazie a te", mentre Shafer ha ricordato il ruolo centrale dell'artista nel team: "Sei stato il collante del gruppo, ci mancherai moltissimo". Anche Dakota Sager-Leonard ha elogiato Naymushin definendolo "un leader straordinario e una vera leggenda dell'industria".
Insomma, si tratta di una perdita importante, per un progetto che deve ritrovare la rotta, se non vuole andare a schiantarsi definitivamente.