PlayStation Plus perderà altri giochi ad aprile: aumenta silenziosamente la lista dei partenti

Mentre attendiamo l'annuncio dei nuovi giochi Essential previsti per il mese prossimo, intanto c'è la conferma che PlayStation Plus perderà altri giochi ad aprile, con la lista dei titoli partenti che si è silenziosamente ampliata in queste ore.
Avevamo riportato in precedenza che c'erano due giochi destinati a uscire dal catalogo il mese prossimo, ma nel frattempo altri titoli sono spuntati nella sezione "ultima possibilità per giocare", che riporta quelli in partenza dal servizio. Questa è la lista aggiornata:
- Dave the Diver
- Splitings
- Towerfall Ascension
- Disaster Report 4
- EA Sports PGA Tour
- Lost Records Bloom & Rage full game
Questo per quanto riguarda le uscite di scena previste per gli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium.
Altre defezioni, in attesa dei nuovi arrivi
Ai due titoli riportati in precedenza, ovvero EA Sports PGA Tour e Lost Records: Bloom & Rage full game, si aggiungono dunque altri quattro titoli, e peraltro l'elenco potrebbe non essere ancora completo, con altri giochi che potrebbero essere rimossi nel corso del mese prossimo.
Molto probabilmente, i giochi in questione verranno tolti dal catalogo di Plus Extra e Premium intorno al 21 aprile, ovvero il momento in cui dovrebbero arrivare i nuovi titoli previsti per i due tier di abbonamento, che verranno annunciati intorno alla metà di aprile.
Nel frattempo, nei prossimi giorni è previsto l'annuncio dei giochi "gratis" di PlayStation Plus Essential previsti per aprile, con già uno dei titoli che è trapelato da un affidabile leaker, e dovrebbe trattarsi di Lords of the Fallen, apprezzato action RPG in stile souls-like di Deck13 Interactive e CI Games.