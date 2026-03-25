PlayStation Plus perderà altri giochi ad aprile: aumenta silenziosamente la lista dei partenti

Avevamo riportato in precedenza che c'erano due giochi destinati a uscire dal catalogo il mese prossimo , ma nel frattempo altri titoli sono spuntati nella sezione "ultima possibilità per giocare", che riporta quelli in partenza dal servizio. Questa è la lista aggiornata :

Altre defezioni, in attesa dei nuovi arrivi

Ai due titoli riportati in precedenza, ovvero EA Sports PGA Tour e Lost Records: Bloom & Rage full game, si aggiungono dunque altri quattro titoli, e peraltro l'elenco potrebbe non essere ancora completo, con altri giochi che potrebbero essere rimossi nel corso del mese prossimo.

Molto probabilmente, i giochi in questione verranno tolti dal catalogo di Plus Extra e Premium intorno al 21 aprile, ovvero il momento in cui dovrebbero arrivare i nuovi titoli previsti per i due tier di abbonamento, che verranno annunciati intorno alla metà di aprile.

Nel frattempo, nei prossimi giorni è previsto l'annuncio dei giochi "gratis" di PlayStation Plus Essential previsti per aprile, con già uno dei titoli che è trapelato da un affidabile leaker, e dovrebbe trattarsi di Lords of the Fallen, apprezzato action RPG in stile souls-like di Deck13 Interactive e CI Games.