Uno dei giochi “gratis” del PlayStation Plus di aprile pare sia stato svelato da un leak

Stando alle sue fonti, l'action RPG soulslike pubblicato da CI Games nel 2023 sarà disponibile da martedì 7 aprile , insieme agli altri giochi dell'Essential che verranno annunciati ufficialmente il 31 marzo.

Marzo è ormai agli sgoccioli e nei prossimi giorni Sony dovrebbe annunciare la line‑up dei giochi PS4 e PS5 in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus Essential . Nel frattempo, uno dei titoli del mese potrebbe essere trapelato in anticipo: secondo il noto insider billbil‑kun, il gioco di punta di aprile dovrebbe essere Lords of the Fallen .

Cos’è Lords of the Fallen?

Lords of the Fallen è un action RPG dark fantasy che mette i giocatori di fronte a un mondo brutale e popolato da nemici estremamente coriacei. La sua peculiarità è la coesistenza di due dimensioni sovrapposte, Axiom e Umbral, tra cui è possibile passare per esplorare nuove aree e ottenere vantaggi tattici. Il sistema di combattimento, in pieno stile soulslike, richiede precisione, gestione della stamina e una buona lettura dei pattern nemici. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.

Il gioco è arrivato sul mercato con buone idee ma anche tanti problemi, molti dei quali sono stati corretti grazie al consistente supporto post‑lancio del team. Il ciclo di aggiornamenti si è concluso a dicembre con la patch 2.5, che ha introdotto, tra le altre novità, la modalità Veterano, con nemici e boss ancora più coriacei.

Che ne pensate: sareste soddisfatti se Lords of the Fallen venisse davvero confermato come uno dei giochi del PlayStation Plus Essential di aprile?