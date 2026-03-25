Damon and Baby è nato dalla volontà di Arc System Works di formare i nuovi sviluppatori

In un'intervista al portale coreano GameMeca, Ishiwatari ha spiegato che il progetto rappresenta un primo passo per Arc System Works verso la realizzazione di titoli di piccola scala ma con standard qualitativi elevati . L'obiettivo è ambizioso: dar vita a un gioco di ruolo d'azione originale capace di ritagliarsi spazio nella scena indie e, nelle parole dello stesso autore, "di rivaleggiare con Castlevania", inteso come impatto culturale più che come semplice modello da imitare.

L'annuncio di Damon and Baby , nuovo progetto firmato dal creatore di Guilty Gear Daisuke Ishiwatari , ha colto di sorpresa molti appassionati durante l'Arc System Works Showcase dello scorso anno. Contrariamente alle aspettative, non è un picchiaduro a incontri come i Guilty Gear , ma un gioco di ruolo d'azione con visuale dall'alto.

Lo sviluppo

Damon and Baby ha avuto uno sviluppo per passi: inizialmente concepito come uno sparatutto a scorrimento laterale, si è poi trasformato in un twin-stick shooter con una forte componente da gioco di ruolo d'azione, combinando combattimenti con armi da fuoco a un immaginario fatto di demoni e mostri. Una direzione che riflette la volontà del team di non "limitarsi a copiare e incollare elementi esistenti", ma di creare qualcosa di proprio.

Accanto all'ambizione creativa, c'è però anche una precisa strategia interna: Damon and Baby nasce infatti per offrire ai giovani sviluppatori di Arc System Works l'opportunità di confrontarsi con generi diversi e acquisire esperienza completa nello sviluppo di un gioco, dall'inizio alla fine.

Ishiwatari sottolinea anche le difficoltà di realizzare un titolo "in stile indie" all'interno di una grande struttura: costi e personale tendono inevitabilmente a crescere, rendendo più complesso mantenere i prezzi competitivi tipici delle produzioni indipendenti. Per questo, il team ha adottato un ciclo di sviluppo più snello, riducendo il tempo dedicato a documentazione e specifiche per concentrarsi maggiormente su gameplay, esplorazione ed elementi action-puzzle. Non mancherà comunque la sfida: i combattimenti contro i boss, promette Ishiwatari, saranno intensi e ispirati agli sparatutto "bullet hell".

Damon and Baby è atteso per il 26 marzo su PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e PC.