Albion Online arriva su Xbox Series X|S: annunciata la data di uscita del MMORPG fantasy su console

Dopo quasi dieci anni di attività su PC, Albion Online arriva alquanto a sorpresa anche su Xbox Series X|S, con Sandbox Interactive ad annunciare la data di uscita del suo MMORPG fantasy sulle console Microsoft, fissata per il 21 aprile.

Il gioco ha una storia a questo punto piuttosto lunga su PC, dove è stato lanciato la prima volta nel luglio del 2017, per poi espandersi anche su piattaforme mobile nel 2021, con versioni per iOS e Android, ma ora sta per effettuare anche il passaggio sulle console, a partire da Xbox.

Si tratta del primo approdo di Albion Online nel mondo console, e al momento non ci sono informazioni sul possibile lancio anche su PlayStation e Nintendo Switch, essendo stato confermato solo su Xbox Series X|S.