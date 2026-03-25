Albion Online arriva su Xbox Series X|S: annunciata la data di uscita del MMORPG fantasy su console

Dopo quasi dieci anni di attività su PC, Albion Online arriva alquanto a sorpresa anche su Xbox Series X|S, con Sandbox Interactive ad annunciare la data di uscita del suo MMORPG fantasy sulle console Microsoft, fissata per il 21 aprile.
Il gioco ha una storia a questo punto piuttosto lunga su PC, dove è stato lanciato la prima volta nel luglio del 2017, per poi espandersi anche su piattaforme mobile nel 2021, con versioni per iOS e Android, ma ora sta per effettuare anche il passaggio sulle console, a partire da Xbox.
Si tratta del primo approdo di Albion Online nel mondo console, e al momento non ci sono informazioni sul possibile lancio anche su PlayStation e Nintendo Switch, essendo stato confermato solo su Xbox Series X|S.
Cross-play e adattamento di controlli e interfaccia
Albion Online su Xbox Series X|S sfrutterà il cross-play con la versione PC, consentendo così di trasferire progressi e salvataggi da una piattaforma all'altra attraverso l'uso del medesimo account, oltre a poter giocare in multiplayer con utenti su piattaforme diverse.
Per annunciare l'arrivo su Xbox, il team ha anche girato un bizzarro trailer in live action in collaborazione con il gruppo Oddest of the Odd, che dimostra un lato alquanto ironico del mondo online di Albion.
La versione Xbox Series X|S dovrebbe presentarsi praticamente identica a quella PC, con però un notevole adattamento effettuato al sistema di controllo per poter supportare il controller Xbox in maniera più intuitiva possibile.
Allo stesso modo, anche l'interfaccia è stata rivista per poter essere navigata al meglio con il controller della console.
Albion Online ha avuto un rilancio dalle nostre parti con l'apertura di un nuovo server in Europa avvenuta nel 2024, periodo in cui si è registrato un certo movimento all'interno del mondo di gioco, mentre ora attendiamo di vedere eventuali risultati sul fronte console.