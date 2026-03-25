Questo orologio di Pac-Man vale più di 200.000 euro

Il produttore di orologi Krayon ha lanciato un nuovo prodotto dedicato a Pac-Man, l'iconico personaggio dei videogiochi che tanto furore fece in sala giochi (e non solo), nei primi anni 80 e che ci ha accompagnato praticamente fino a oggi. Si tratta dell'orologio Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition che costa la bellezza di 188.000 franchi svizzeri (equivalgono a circa 205.000 euro al cambio attuale) e che ha una tiratura di appena 15 esemplari.
Un oggetto per pochi
Si tratta chiaramente di un orologio di lusso, pensato per i collezionisti, che celebra il 45° anniversario del personaggio. Realizzato da Rémi Maillat e Fei Hou, il modello nasce come reinterpretazione dell'"Anywhere", celebre per la sua capacità di indicare non solo l'ora, ma anche la durata del giorno, l'alba e il tramonto.
Nel caso, al posto del sole che percorre il quadrante compare Pac-Man, mentre gli elementi decorativi sono labirinti, frutti e fantasmi che richiamano agli elementi più riconoscibili del videogioco di Namco. Un dettaglio particolarmente originale riguarda la mezzanotte, segnalata da un fantasma blu, ossia mangiabile nell'iconografia del gioco, mentre l'alba è associata a Blinky, Pinky, Inky o Clyde (ogni orologio ha un personaggio differente).
Dal punto di vista tecnico parliamo di un vero e proprio gioiello, con movimento manuale, calibro C030, 72 ore di riserva di carica e ben 432 componenti dedicati alle sole indicazioni giorno-notte. Ogni pezzo viene inoltre regolato in base alla posizione geografica dell'acquirente, per garantire la massima precisione nelle indicazioni astronomiche.