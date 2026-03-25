Questo orologio di Pac-Man vale più di 200.000 euro

Il produttore di orologi Krayon ha lanciato un nuovo prodotto dedicato a Pac-Man, l'iconico personaggio dei videogiochi che tanto furore fece in sala giochi (e non solo), nei primi anni 80 e che ci ha accompagnato praticamente fino a oggi. Si tratta dell'orologio Krayon PAC-MAN Anywhere Limited Edition che costa la bellezza di 188.000 franchi svizzeri (equivalgono a circa 205.000 euro al cambio attuale) e che ha una tiratura di appena 15 esemplari.