Galaxy Z Fold 8, spuntano i primi render CAD ufficiali con ulteriori informazioni sulle caratteristiche

Design e caratteristiche del pieghevole

Secondo quanto condiviso dai colleghi di Android Headlines, lo smartphone potrebbe risultare più spesso rispetto al Fold 7, seppur di poco. Le dimensioni dovrebbero essere di circa 158.4 x 143.2 x 4.5 mm quando aperto, e di 158.4 x 72.8 x 9 mm quando chiuso. Lo spessore sarà di circa 3,9 mm senza la cornice sporgente, mentre i display interni ed esterni dovrebbero essere rispettivamente da 8 e 6,5 pollici.

Non è presente una fotocamera sotto lo schermo, ma sulla parte posteriore troviamo lo stesso rilievo con uno spessore di circa 5,5 mm. Le dimensioni degli altoparlanti, la posizione dello slot per la SIM e i colori potrebbero subire variazioni in futuro, ma il design dovrebbe essere praticamente questo.