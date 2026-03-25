Galaxy Z Fold 8, spuntano i primi render CAD ufficiali con ulteriori informazioni sulle caratteristiche

I primi render CAD del pieghevole Galaxy Z Fold 8 ci permettono di dare un'occhiata al futuro design di questo modello. Tuttavia, le novità non sembrerebbero particolarmente significative, ma potrebbero esserci cambiamenti in futuro, dato che le immagini potrebbero non rispecchiare il prodotto finale. Nel frattempo, vediamo i primi dettagli.
Design e caratteristiche del pieghevole
Secondo quanto condiviso dai colleghi di Android Headlines, lo smartphone potrebbe risultare più spesso rispetto al Fold 7, seppur di poco. Le dimensioni dovrebbero essere di circa 158.4 x 143.2 x 4.5 mm quando aperto, e di 158.4 x 72.8 x 9 mm quando chiuso. Lo spessore sarà di circa 3,9 mm senza la cornice sporgente, mentre i display interni ed esterni dovrebbero essere rispettivamente da 8 e 6,5 pollici.
Non è presente una fotocamera sotto lo schermo, ma sulla parte posteriore troviamo lo stesso rilievo con uno spessore di circa 5,5 mm. Le dimensioni degli altoparlanti, la posizione dello slot per la SIM e i colori potrebbero subire variazioni in futuro, ma il design dovrebbe essere praticamente questo.
Novità e miglioramenti
Potremo aspettarci alcune novità: la batteria dovrebbe essere più capiente, precisamente da 5.000 mAh. Ricordiamo che si tratterebbe del primo cambiamento dal Galaxy Z Fold 3 (4.400 mAh). Dovrebbe essere introdotta anche la ricarica da 45 W, oltre al supporto per la S Pen. L'aumento dello spessore potrebbe dipendere proprio da questo elemento, dato che con il Fold 7 Samsung ha deciso di non supportare la S Pen per avere un dispositivo più sottile.
Il comparto fotografico, invece, dovrebbe accogliere un obiettivo ultragrandangolare con sensore da 50 MP. Dovrebbe però rimanere lo stesso teleobiettivo 3x da 10 MP. Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo di questo modello, ma considerata l'attuale crisi delle RAM potremo sicuramente aspettarci un prezzo superiore ai 2000 dollari.