Albion Online approda su Xbox con un folle trailer live action

Albion Online è disponibile su Xbox ed è tornato a mostrarsi durante l'evento ID@Xbox con un folle trailer in live action che celebra l'approdo del gioco online sulla console Microsoft come titolo gratuito secondo la formula free-to-play.
Si tratta in effetti del primo approdo di Albion Online nel mondo console, e al momento non ci sono informazioni sul possibile lancio anche su PlayStation e Nintendo Switch, essendo stato confermato solo su Xbox Series X|S.
Il titolo ha una storia piuttosto lunga su PC, essendo stato lanciato la prima volta nel luglio del 2017 ed essendosi poi espanso anche su piattaforme mobile nel 2021, con versioni per iOS e Android, ma ora ha effettuato anche il passaggio sulle console, a partire da Xbox.
Un approccio molto ironico
Il nuovo trailer live action è stato elaborato in collaborazione con il gruppo Oddest of the Odd e prosegue con l'approccio ironico già dimostrato in altri trailer e materiali promozionali su questo particolare MMORPG ad ambientazione fantasy medievale.
Albion Online su Xbox Series X|S sfrutterà il cross-play con la versione PC, consentendo così di trasferire progressi e salvataggi da una piattaforma all'altra attraverso l'uso del medesimo account, oltre a poter giocare in multiplayer con utenti su piattaforme diverse.
Su console, il gioco dovrebbe presentarsi praticamente identico alla versione PC, con un certo adattamento effettuato al sistema di controllo e all'interfaccia per poter supportare il controller Xbox in maniera più intuitiva possibile.