Albion Online approda su Xbox con un folle trailer live action

Albion Online è disponibile su Xbox ed è tornato a mostrarsi durante l'evento ID@Xbox con un folle trailer in live action che celebra l'approdo del gioco online sulla console Microsoft come titolo gratuito secondo la formula free-to-play.

Si tratta in effetti del primo approdo di Albion Online nel mondo console, e al momento non ci sono informazioni sul possibile lancio anche su PlayStation e Nintendo Switch, essendo stato confermato solo su Xbox Series X|S.

Il titolo ha una storia piuttosto lunga su PC, essendo stato lanciato la prima volta nel luglio del 2017 ed essendosi poi espanso anche su piattaforme mobile nel 2021, con versioni per iOS e Android, ma ora ha effettuato anche il passaggio sulle console, a partire da Xbox.